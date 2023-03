WTA 125 San Luis Potosi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Elisabetta Cocciaretto wild card e testa di serie n.1. Al via anche Sara Errani

WTA 125 San Luis Potosi (Messico) – Tabellone Principale, terra battuta

(1/WC) Elisabetta Cocciaretto vs Marcela Zacarias

Paula Ormaechea vs Nadia Podoroska

(WC) Ana Sofia Sánchez vs Tamara Zidansek

Reka-Luca Jani vs (5) Kamilla Rakhimova

(4) Kateryna Baindl vs Elina Avanesyan

Carol Zhao vs Raluka Serban

Qualifier vs Leolia Jeanjean

(WC) Emiliana Arango vs (6) Julia Grabher

(8) Laura Pigossi vs Qualifier

Qualifier vs Katrina Scott

(WC) Renata Zarazua vs Kaja Juvan

Fernanda Contreras vs (3) Dalma Galfi

(7) Sara Errani vs Ylena In-Albon

Despina Papamichail vs Aliona Bolsova

Qualifier vs (WC) Maria Fernanda Navarro Oliva

Eva Lys vs (2) Tatjana Maria

(1) Carole Monnetvs Andrea Gamiz(2) Hailey Baptistevs (WC) Quinn Gleason(3) Whitney Osuigwevs (WC) Sandra Alonso Abril(4) Yuliana Lizarazovs Conny Perrin