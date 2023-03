Masters 1000 Miami: Sinner batte Dimitrov, è negli ottavi e sfida Rublev

Continuo, solido, potente, incredibilmente efficace in risposta. Jannik Sinner continua la sua marcia spedita nel 2023, fatta di tanta sostanza, regolarità di rendimento con pochi cali e picchi costruiti con un pressing che sbaraglia la resistenza degli avversari. Stanotte è stato Grigor Dimitrov ad inchinarsi alla solidità dell’azzurro sotto le stelle di Miami, sconfitto col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 27 minuti di gioco. Un buonissimo Dimitrov, che nonostante lampi di una classe tecnica di prim’ordine e una resistenza da fondo campo superiore alle aspettative, n0n è riuscito a contenere il pressing regolare, asfissiante dell’altoatesino, bravissimo soprattutto ad incidere in risposta. Questa è stata infatti la chiave del match, come ben spiegano i numeri di fine partita: Sinner ha ottenuto 11 palle break nel corso del match, trasformandone 5, contro le 2 su 3 sfruttate dal bulgaro.

Complessivamente Jannik ha giocato una partita di buonissimo livello, soprattutto nel primo set, nel quale non ha concesso niente all’avversario nei propri turni di servizio, giocando in modo terribilmente regolare e preciso. Più combattuto il secondo, iniziato con un break subito a zero in apertura e con delle fasi più altalenanti, con troppi errori. L’azzurro ci ha abituato in questo suo ottimo 2023 a secondi set più incerti dopo una partenza “forte”, con un calo di attenzione o a volte fisico dopo aver spinto tanto. Ma anche nel match di stanotte a Miami è stato bravo a rimettersi in moto e trovare subito la reazione e concentrazione, forza nella spinta con cui bloccare l’avversario nell’angolo e infilare lo spazio aperto con qualche accelerazione potente, o insistere fino stroncarne la resistenza palla dopo palla, sempre a grande velocità e profondità. Come prevedibile, sulla diagonale di rovescio la capacità di Jannik di giocare con profondità, ritmo e continuità è stata superiore alla difesa, seppur buona, del rivale.

Sinner ha chiuso l’incontro con solo 2 Ace, pochi, ma complessivamente non ha servito male: 60% di prime palle, con le quali ha ricavato il 69% dei punti. Numeri non eccezionali che ben spiegano una prestazione alta, di “sostanza” appunto. Meglio, molto meglio in risposta: ha vinto il 73% dei punti sulla seconda del bulgaro, numero che abbinato al 55% di prime palle in campo di Grigor descrive alla perfezione l’andamento tecnico del match. Quando Sinner ha preso possesso dello scambio dalla risposta, ha fatto la differenza. Inoltre Jannik è stato assai più solido con la seconda palla, vincendo il 48% dei punti.

Sinner ha vinto 18 delle 22 partite disputate nel 2023, una regolarità di rendimento che lo pone in questo momento al settimo posto della Race stagionale. “È la prima volta che ho giocato di sera nel torneo. Sono felice del mio rendimento in risposta, soprattutto contro la seconda, dove ho cercato di essere davvero aggressivo. Grigor è un tennista di talento, è un giocatore molto intelligente, sono contento di come ho giocato”, dichiara a caldo l’azzurro dopo la vittoria, che gli regala ora una sfida interessante contro Andrey Rublev. Sarà intrigante valutare la “quantità” di prestazione e velocità di palla di Jannik contro il russo, altro tennista che basa la sua forza sulla regolarità della spinta e ritmo col diritto da fondo.

Sinner ha iniziato il match giocando un tennis davvero potente e regolare, tanto che nei suoi turni di servizio nel primo set non si è mai arrivati ai vantaggi. Con due break, uno a zero nel quinto game (con un doppio fallo di Dimitrov) e rispondendo sul 5-3 (rispondendo davvero in modo formidabile), Jannik si aggiudica il primo parziale per 6-3, netto il dominio complessivo dell’azzurro.

Più complesso e lottato il secondo set. Jannik va a corrente alternata, Dimitrov è più offensivo e si prende grandi rischi per cercare di rimontare. Inizia malissimo l’azzurro, subisce un break a zero con brutto turno di servizio. Cerca subito la reazione “Jan”, volando 0-40 (anche con un doppio fallo di Grigor), ma il bulgaro riesce a salvare le tre chance di break, portandosi 2-0. Ritrova la prima Sinner, 1-2, e il contro break arriva nel quarto gioco, ancora favorito da un altro doppio fallo di Dimitrov, che per cercare di arginare la forza in risposta di Jannik rischia troppo con la seconda palla. 2 pari. È la fase più caotica del match, arrivano altri due break di fila, uno per parte, con più errori in questa fase. La partita si decide sul 5-4 Sinner, quando ancora in risposta l’azzurro fa la voce grossa, mettendo grandissima pressione al rivale. Con un doppio fallo Dimitrov si ritrova 0-30 e poi 15-40, due match point per Sinner. Li annulla il bulgaro, ma niente può sul terzo, per il 6-4 finale a favore di Jannik

[10] Jannik Sinner vs [21] Grigor Dimitrov