Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 27 Marzo 2023. In campo Lorenzo Sonego e Martina Trevisan

Stadium – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Cristian Garin vs [2] Stefanos Tsitsipas

2. [3] Jessica Pegula vs [20] Magda Linette (non prima ore: 19:00)

3. [10] Elena Rybakina vs Elise Mertens

4. Alex Molcan vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 01:00)

5. B. Krejcikova or M. Keys vs M. Bouzkova or A. Sabalenka (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [25] Martina Trevisan vs [24] Jelena Ostapenko

2. [5] Felix Auger-Aliassime vs [25] Francisco Cerundolo

3. Lorenzo Sonego vs [12] Frances Tiafoe

4. [8] Hubert Hurkacz vs Adrian Mannarino

5. Bianca Andreescu vs E. Alexandrova or B. Bencic (non prima ore: 01:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Karen Khachanov vs Jiri Lehecka

2. [23] Qinwen Zheng vs [27] Anastasia Potapova

3. Sorana Cirstea vs Marketa Vondrousova

4. P. Kvitova or D. Vekic vs [Q] Varvara Gracheva

5. [Q] Christopher Eubanks vs Gregoire Barrere

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Marcelo Melo / John Peers

2. Quentin Halys vs Mackenzie McDonald

3. Alexander Bublik / Miomir Kecmanovic vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

4. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Mackenzie McDonald / Botic van de Zandschulp

5. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

Court 7 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [ALT] Irina-Camelia Begu / Anhelina Kalinina vs [5] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang

2. Leylah Fernandez / Taylor Townsend vs [7] Beatriz Haddad Maia / Giuliana Olmos

3. [8] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Anna Kalinskaya / Caty McNally