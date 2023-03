Alessandro Giannessi trionfa a Zadar: vince il torneo Challenger dopo un’incredibile finale

Alessandro Giannessi ha vinto il torneo Challenger di Zadar questa mattina dopo aver sconfitto l’austriaco Sebastian Ofner in un’incredibile finale. La partita è stata un’autentica battaglia, durata oltre tre ore, in cui l’azzurro ha trionfato al tiebreak del terzo set, concludendo il match con il punteggio di 8-6.

Giannessi, che è attualmente al numero 261 del ranking ATP, si è dimostrato questa volta molto solido in campo, riuscendo a recuperare anche da una situazione molto difficile nel terzo set. Dopo aver mancato un vantaggio di 4-0, l’italiano ha infatti annullato un match point, con una situazione psicologica sicuramente negativa, nel tiebreak decisivo, prima di aggiudicarsi la partita.

Questo è il quarto titolo Challenger in carriera per Giannessi, e il primo nel 2023. La vittoria a Zadar gli permetterà di scalare ulteriormente il ranking ATP, avvicinandosi così alla top 200 (al n.217 ATP).

L’azzurro non vinceva un titolo del circuito challenger dal 2019 quando vinse a Vicenza.