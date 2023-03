Challenger Lille: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Lille – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Purcell, Max vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Mayot, Harold

Qualifier vs Jasika, Omar

Collignon, Raphael vs (6) Paire, Benoit

(3) Gombos, Norbert vs Geerts, Michael

(WC) Jacquet, Kyrian vs (WC) Gueymard Wayenburg, Sascha

(WC) Herbert, Pierre-Hugues vs Onclin, Gauthier

Celikbilek, Altug vs (8) Escoffier, Antoine

(7) Kolar, Zdenek vs Qualifier

Furness, Evan vs (Alt) Zuk, Kacper

(SE) Added, Dan vs Qualifier

Kuzmanov, Dimitar vs (4) Virtanen, Otto

(5) Grenier, Hugo vs Diallo, Gabriel

(Alt) Dougaz, Aziz vs (SE) Berankis, Ricardas

Kukushkin, Mikhail vs Qualifier

Tu, Li vs (2) Rodionov, Jurij

(1) Ilkel, Cemvs (WC) Marie, JulesBriand, Jurgenvs (9) De Schepper, Kenny

(2) McCabe, James vs (Alt) Mertens, Yannick

(Alt) Paul, Jakub vs (8) Janvier, Maxime

(3) Forejtek, Jonas vs (Alt) Schell, Niklas

(Alt) Nam, JiSung vs (7) Zhukayev, Beibit

(4) Sachko, Vitaliy vs Bourgue, Mathias

(Alt) Kadhe, Arjun vs (12) Cukierman, Daniel

(5) Blanch, Ulises vs Lajal, Mark

Hemery, Calvin vs (10/WC) Hoang, Antoine

(6) Leshem, Edan vs Bertrand, Robin

(WC) Olivetti, Albano vs (11) Kachmazov, Alibek

1. Calvin Hemeryvs [10/WC] Antoine Hoang2. [4] Vitaliy Sachkovs Mathias Bourgue(non prima ore: 11:00)3. Jurgen Briandvs [9] Kenny De Schepper4. [1] Cem Ilkelvs [WC] Jules Marie5. [Alt] Jakub Paulvs [8] Maxime Janvier6. [WC] Albano Olivettivs [11] Alibek Kachmazov (non prima ore: 17:30)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Ulises Blanch vs Mark Lajal

2. [Alt] Arjun Kadhe vs [12] Daniel Cukierman (non prima ore: 11:00)

3. [Alt] JiSung Nam vs [7] Beibit Zhukayev

4. [3] Jonas Forejtek vs [Alt] Niklas Schell

5. [2] James McCabe vs [Alt] Yannick Mertens

6. [6] Edan Leshem vs Robin Bertrand