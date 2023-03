Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Sabato 25 Marzo 2023. Berrettini verso il riscatto. Sonego favorito ma non Lorenzo Musetti

Sono mesi non facili quelli che sta cercando di lasciarsi alle spalle Matteo Berrettini. Nel 2023, l’azzurro non è ancora riuscito a ottenere risultati importanti, e in campo non riesce a ottenere quello che vorrebbe, come dimostra l’eliminazione prematura al Challenger di Phoenix. Il Masters 1000 di Miami rappresenta però una nuova occasione di riscatto per l’ex numero 6 del mondo, impegnato all’esordio con Mackenzie McDonald. L’azzurro parte favorito nel primo match del torneo in Florida: il suo successo è visto a 1,60 mentre la vittoria dello statunitense va da 2,27 a 2,30. Berrettini è avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,65 contro il 2,10 del suo avversario. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 in favore dell’italiano a 2,40, seguito dall’1-2 a 3,75.

In campo sabato anche Lorenzo Musetti, impegnato con Jiri Lehecka. Strada in salita per il giovane toscano, per cui la vittoria vale 2,90 la posta, contro quella del ceco in vantaggio a 1,40. Lorenzo Sonego, dopo la vittoria all’esordio con Dominic Thiem, sarà invece in campo con Daniel Evans: per il torinese terzo turno alla portata, con la vittoria a 1,60, mentre il britannico è visto a 2,27.

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Richard Gasquet vs [2] Stefanos Tsitsipas

2. [27] Anastasia Potapova vs [6] Coco Gauff (non prima ore: 18:00)

3. [3] Jessica Pegula vs [30] Danielle Collins

4. Roberto Carballes Baena vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 00:00)

5. [10] Elena Rybakina vs [21] Paula Badosa (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [24] Jelena Ostapenko vs [13] Beatriz Haddad Maia

2. [5] Felix Auger-Aliassime vs Thiago Monteiro

3. [8] Hubert Hurkacz vs [LL] Thanasi Kokkinakis

4. [Q] Yosuke Watanuki vs [12] Frances Tiafoe

5. [29] Petra Martic vs Elise Mertens (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Liudmila Samsonova vs [23] Qinwen Zheng

2. [20] Magda Linette vs [14] Victoria Azarenka

3. Claire Liu vs [25] Martina Trevisan

4. Gregoire Barrere vs [11] Cameron Norrie

5. Adrian Mannarino vs [32] Ben Shelton

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jiri Lehecka vs [18] Lorenzo Musetti

2. Mackenzie McDonald vs [19] Matteo Berrettini

3. [23] Daniel Evans vs Lorenzo Sonego

4. [14] Karen Khachanov vs Tomas Martin Etcheverry

5. Alexander Erler / Lucas Miedler vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Aleksandar Kovacevic vs [25] Francisco Cerundolo

2. [27] Sebastian Baez vs [Q] Cristian Garin

3. [WC] Makenna Jones / Sloane Stephens vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva

4. [OSE] Caroline Dolehide / Madison Keys vs Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [9] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs [OSE] Magda Linette / Bernarda Pera (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [17] Borna Coric vs [Q] Christopher Eubanks

2. [15] Alex de Minaur vs Quentin Halys

3. [6] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Kevin Krawietz / Fabrice Martin

4. [WC] Marcelo Demoliner / Christopher Eubanks vs Mackenzie McDonald / Botic van de Zandschulp

5. [8] Hugo Nys / Jan Zielinski vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [28] Yoshihito Nishioka vs Alex Molcan

3. Maxime Cressy / Andreas Mies vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

4. [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Jamie Murray / Michael Venus

5. [WC] Marcos Giron / J.J. Wolf vs Marcelo Melo / John Peers

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexa Guarachi / Erin Routliffe vs [5] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang

2. Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs [4] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs

3. Timea Babos / Kristina Mladenovic vs Leylah Fernandez / Taylor Townsend

4. [OSE] Marie Bouzkova / Daria Kasatkina vs [7] Beatriz Haddad Maia / Giuliana Olmos (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Anna Kalinskaya / Caty McNally vs Anna Bondar / Kimberley Zimmermann