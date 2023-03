WTA 1000 Miami: Martina Trevisan supera Nao Hibino e avanza al terzo turno. Camila Giorgi perde in maniera netta

Martina Trevisan, attualmente n.24 del ranking mondiale e 25 del seeding, continua il suo percorso vincente dopo essere giunta al terzo turno ad Indian Wells. La tennista fiorentina ha sconfitto la giapponese Nao Hibino, n.137 del ranking e proveniente dalle qualificazioni nel secondo turno del WTA 1000 di Miami, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Il prossimo appuntamento per Martina Trevisan sarà contro l’americana Claire Liu, n.59 del mondo.

Primo set: L’azzurra, sotto per 2 a 4, ha saputo dimostrare grande carattere, mettendo a segno una serie di 4 game consecutivi e vincendo così la frazione per 6 a 4.

Trevisan ha avuto un inizio di set difficile, trovandosi in svantaggio per 2 a 4. Tuttavia, non si è lasciata scoraggiare e ha iniziato a giocare con maggiore aggressività e precisione, mettendo sotto pressione l’avversaria giapponese.

Il momento cruciale del set è arrivato sul punteggio di 4 pari, quando Martina è riuscita a neutralizzare due pericolose palle break.

Secondo set: l’azzurra ha mostrato una performance ancora più convincente rispetto alla rimonta del primo set. Trevisan ha ottenuto il break decisivo sul punteggio di 3 a 2, togliendo la battuta alla sua avversaria nipponica e consolidando poi il vantaggio senza concedere nulla al servizio. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista italiana per 6 a 3.

WTA Miami Nao Hibino Nao Hibino 0 4 3 0 Martina Trevisan [25] Martina Trevisan [25] 0 6 6 0 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Camila Giorgi, tennista 31enne di Macerata e numero 44 del ranking mondiale, è stata eliminata al secondo turno del prestigioso torneo WTA 1000 di Miami. Dopo una maratona di oltre tre ore e mezza contro l’estone Kaia Kanepi, Giorgi ha ceduto alla bielorussa Victoria Azarenka, ex numero 1 del mondo e tre volte campionessa a Miami.

Il match tra Giorgi e Kanepi si era protratto per ben tre ore e 32 minuti, stabilendo il record di durata stagionale. La partita, terminata con il punteggio di 7-6(4) 6-7(4) 7-6(4) in favore di Giorgi, aveva messo in mostra la grinta e la tenacia dell’italiana. Tuttavia, il successivo scontro con Azarenka si è rivelato più complicato.

La bielorussa, numero 14 del ranking e del seeding, ha dimostrato la sua esperienza e classe in campo, sconfiggendo la Giorgi con il punteggio di 6-3 6-1. Nel primo set, dopo un inizio equilibrato sul 2-1 in favore dell’italiana, Azarenka ha cambiato marcia e inflitto un duro parziale di 5-1 alla Giorgi, conquistando la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Vika toglieva la battuta a Camila nel secondo ed al sesto gioco vincendo la partita per 6 a 1.