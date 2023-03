WTA 1000 Miami: buona la prima per Camila Giorgi

Camila Giorgi ha fatto un ingresso positivo al torneo WTA 1000 di Miami, battendo al primo turno la sua avversaria estone Kaia Kanepi al tiebreak del terzo set. Questa vittoria rappresenta un buon inizio per la giocatrice maceratese, che è attualmente al 44° posto nel ranking WTA.

Nonostante la posizione più alta nel ranking, Kanepi non è stata un’opponente facile per Giorgi, visto che le due tenniste si conoscono bene: hanno infatti giocato una volta in passato, nel 2016, al turno decisivo delle qualificazioni sulla terra rossa indoor di Stoccarda. In quell’occasione, Giorgi ebbe la meglio sull’estone in due set, dimostrando la sua superiorità.

Da segnalare che Camila nel terzo set avanti per 5 a 1 si è fatta rimontare prima di riuscire a vincere la partita al tiebreak per 7 punti a 4.

Ora Giorgi dovrà prepararsi per il secondo turno, dove incontrerà la bielorussa Victoria Azarenka, attualmente al 14° posto nel ranking e del seeding, e che ha vinto il torneo di Miami in tre occasioni: nel 2009, nel 2011 e nel 2016. Azarenka è senza dubbio una delle avversarie più temibili del circuito femminile, ma Giorgi ha dimostrato di avere le capacità per fare fronte a tenniste di livello simile o superiore al suo.