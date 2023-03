Navratilova: “Per quanto hanno rilevato i medici, non ho più il cancro”

Martina Navratilova sembra aver vinto una delle battaglie più dure della sua vita, quella contro il cancro. La 66enne immortale campionessa americana nata in Cecoslovacchia alcuni mesi fa aveva scosso il mondo dello sport (e non solo) rivelando di aver ricevuto una diagnosi negativa, cancro alla gola e al seno al primo stadio. Si disse fiduciosa di poter lottare e sconfiggere la malattia, fortunatamente trovata allo stadio iniziale, quindi si è sottoposta a tutte le cure necessarie, proprio come l’amica ed eterna rivale Chris Evert, anch’essa in piena lotta contro un tumore.

Ieri sera, nel corso del programma TalkTv di Piers Morgan, ha affermato: “As far as they know I’m cancer-free”, ossia, per quello che hanno rilevato i medici, non ho più il cancro.

È la seconda volta che Martina ha combattuto e sconfitto un cancro: si era già sottoposta a un trattamento per un cancro al seno in fase iniziale nel 2010. Stavolta si è accorta che qualcosa non aveva trovando un linfonodo ingrossato nel collo proprio mentre assisteva alle finali WTA in Texas lo scorso autunno.

“Ho notato che il mio linfonodo sinistro era ingrossato e ho pensato che fosse dovuto a un vaccino contro l’herpes zoster che avevo avuto una settimana prima”, afferma Navratilova a TalkTV, “Ma poi un paio di settimane dopo non è andato giù, quindi ho chiamato il dottore”.

I risultati della biopsia indicavano un cancro, ma l’ex campionessa ha dovuto aspettare quattro giorni per scoprire da dove provenisse nel suo corpo. Navratilova ha raccontato di aver vissuto momenti davvero difficili durante la malattia a causa del trattamento con radiazioni ogni giorno per tre settimane e tre cicli settimanali di chemioterapia, che ha affermato essere “sicuramente la cosa più difficile che abbia mai fatto”.

“Questa è stata la parte difficile perché la prima settimana è stata sia chemio che radioterapia allo stesso tempo”, ha detto. “Quando inizi a sentirti male non sei sicura se sia dovuto alla chemio o al protone (relativo alla protontercapia, ndr). Non ho davvero sentito il protone fino alla terza settimana, ma poi ti fa male la bocca e la gola inizia a chiudersi. Ti senti gonfia, è una situazione molto scomoda, e il protone rende strana la tua saliva. Non assaggi davvero le cose nel modo giusto. La chemio fa la stessa cosa alla tua gola ma poi la secca. Ti senti colpita da tutte le parti”.

Navratilova ha terminato una lunghissima carriera vincendo ben 59 titoli del Grande Slam, 18 titoli di singolare e 41 trofei di doppio e doppio misto, che restano il record assoluto, così come i suoi nove successi in singolare di Wimbledon. In tutto ha vinto 167 titoli di singolare e 177 di doppio. Una grandissima lottatrice, come ha dimostrato ancora una volta contro la malattia.