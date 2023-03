Swiatek, Shelton e Fonseca nuovi testimonial del brand svizzero On

Era nell’aria la possibilità che la n.1 del tennis femminile Iga Swiatek cambiasse sponsor tecnico, visto che il suo contratto era prossimo alla scadenza e soprattutto per l’esplosione della polacca, diventa lo scorso anno la più forte giocatrice al mondo. Iga è passata al marchio svizzero On, azienda specializzata in innovative scarpe running ma in rapida ascesa in vari settori, incluso il tennis da quando Roger Federer figura tra i maggiori azionisti dell’azienda.

On l’ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale, presentando insieme a Swiatek anche altri due giovani tennisti a comporre un trio di prim’ordine: Beh Shelton e il promettente brasiliano (solo 16enne) Joao Fonseca.

“Che la partita abbia inizio. Il futuro è servito”, si legge sul sito On. “Il tennis è molto più di uno sport. È un modo per liberare la forza dell’animo umano attraverso il movimento. Questo sport è in grado di regalare emozioni uniche e noi crediamo che debbano essere vissute dal maggior numero di persone possibili. Per questo la nostra missione è pensare al di fuori degli schemi e creare prodotti per il campo da tennis che offrano le prestazioni migliori di sempre. Per farlo abbiamo stretto una collaborazione con alcuni dei migliori talenti al mondo, tra cui una delle figure più leggendarie del tennis”.

“Il futuro è qui. Siamo felici di annunciare che Iga Świątek, Ben Shelton e l’astro nascente Joao Fonseca sono i primi talenti del tennis a unirsi a On”.

Queste le parole di Iga sulla nuova partnership: “Sono molto contenta di essere la prima tennista donna a entrare nel team di On. Condivido appieno i suoi valori fondanti e non vedo l’ora di crescere insieme al marchio ed essere un esempio per altri giocatori e giocatrici che puntano al massimo”

Warning: Winner incoming… Welcome to the On tennis fam @iga_swiatek. 1️⃣ World No. 1

🇫🇷 2 x French Open Champion

🇺🇸 2022 US Open Champion pic.twitter.com/5Prnrfg5do — On (@on_running) March 20, 2023

Shelton: “Sono felicissimo di essere il primo tennista uomo a essere sponsorizzato da On. Essendo all’inizio della mia carriera professionale, mi piace l’idea di collaborare con un marchio con anni di esperienza alle spalle e in procinto di espandersi nel tennis”

Meet our newest tennis ace – welcome to the On tennis fam, @BenShelton. 🏆 2022 NCAA Singles Champion

🇺🇲 ITA National Player of the Year

🇦🇺 2023 Australian Open quarter-finalist You can catch him in action at the @MiamiOpen this week. pic.twitter.com/3tNj28aowV — On (@on_running) March 20, 2023





Scontata la “benedizione” di Federer, il padrone di casa: “Iga e Ben rappresentano la prossima generazione di talenti di alto livello. Dimostrano quello spirito competitivo di On che caratterizza le campionesse e i campioni di oggi e di domani. Siamo felici di dare loro un caloroso benvenuto nella famiglia On”.

Chissà se per Swiatek e Ben verrà studiata una scarpa apposita, oppure calzeranno la “Roger”, prodotto diventato iconico per la casa svizzera.