Challenger Zadar, Biel, Las Franquesas del Valles e St Brieuc: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Zadar (Croazia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. David Pichlervs [8] Gerald Melzer

2. [1] Giulio Zeppieri vs [12] Aldin Setkic



Il match deve ancora iniziare

3. Titouan Droguet vs [WC] Duje Ajdukovic



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Mili Poljicak vs [5] Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Giovanni Fonio vs [9] Damien Wenger



2. [6] Salvatore Caruso vs [11] Mirza Basic



Il match deve ancora iniziare

3. Filip Cristian Jianu vs Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Laurent Lokoli vs Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Julian Ocleppo vs [7] Carlos Sanchez Jover



2. [2] Nikola Milojevic vs [PR] Jeremy Jahn



Il match deve ancora iniziare

3. Zsombor Piros vs [3] Ryan Peniston



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Marius Copilvs [9] Saba Purtseladze

2. Nicolas Kobelt vs Enrico Dalla Valle



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Francesco Forti vs [8] Luca Potenza



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Liam Broady vs Viktor Durasovic (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Alexander Ritschard vs Benjamin Hassan



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Max Hans Rehberg vs Neil Oberleitner



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Daniel Cukierman vs [12] Mohamed Safwat



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Karol Drzewiecki vs Kirill Kivattsev



Il match deve ancora iniziare

4. Aziz Dougaz vs [PR] Thai-Son Kwiatkowski (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Altug Celikbilek vs Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Las Franquesas del Valles (Spagna) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

1. [WC] Jordi Garcia Mestrevs Rimpei Kawakami

2. Robin Bertrand vs Aleksandr Braynin



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] David Jorda Sanchis vs Edan Leshem (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Adrian Andreev vs [WC] Daniel Merida



Il match deve ancora iniziare

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jakub Mensik vs Fajing Sun



2. Billy Harris vs Ryan Nijboer



Il match deve ancora iniziare

3. Bu Yunchaokete vs [WC] John Echeverria (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Maks Kasnikowski OR Georgii Kravchenko vs Bogdan Bobrov (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

PISTA 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Cox vs Oscar Jose Gutierrez



2. [Alt] Bruno Pujol Navarro vs Karl Friberg



Il match deve ancora iniziare

3. Jakub Mensik OR Fajing Sun vs [WC] Jordi Garcia Mestre OR Rimpei Kawakami (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Skander Mansouri vs [4] Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Maks Kasnikowskivs Georgii Kravchenko

2. [6/PR] Lucas Poullainvs [8] Mick Veldheer

2. [3] Jurgen Briand vs [9] Daniil Glinka



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Mathias Bourgue vs Luca Castelnuovo



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Gauthier Onclin vs Shintaro Mochizuki (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Raphael Collignon vs [WC] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Court Marc Gicquel – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Thomas Fancutt vs [WC] Alexandre Reco



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Constantin Bittoun Kouzmine vs Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Mark Lajal vs [12] Amaury Raynel



Il match deve ancora iniziare