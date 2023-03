Challenger St Brieuc: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle qualificazioni

Challenger St Brieuc – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Escoffier, Antoine vs (Alt) Chidekh, Clement

Broom, Charles vs Janvier, Maxime

Zuk, Kacper vs Qualifier

Ilkel, Cem vs (8) Berankis, Ricardas

(3) Furness, Evan vs Qualifier

Fanselow, Sebastian vs Hoang, Antoine

Forejtek, Jonas vs (WC) Gueymard Wayenburg, Sascha

Qualifier vs (7) Mayot, Harold

(6) Collignon, Raphael vs (WC) Herbert, Pierre-Hugues

Qualifier vs Kachmazov, Alibek

(Alt) Oradini, Giovanni vs Qualifier

Erhard, Mathys vs (4) Ferreira Silva, Frederico

(5) Onclin, Gauthier vs Mochizuki, Shintaro

Sachko, Vitaliy vs Qualifier

(Alt) Hemery, Calvin vs (WC) Ghibaudo, Antoine

Added, Dan vs (2) Tu, Li

(1) Lajal, Markvs Eysseric, Jonathan(WC) Gobat, Adrienvs (12) Raynel, Amaury

(2) Bourgue, Mathias vs (Alt) Sanchez, Luca

Castelnuovo, Luca vs (7/Alt) Donski, Alexander

(3) Briand, Jurgen vs Steiner, Maik

(Alt) Verbeek, Sem vs (9) Glinka, Daniil

(4) Fancutt, Thomas vs (Alt) Saar, Karl Kiur

(WC) Reco, Alexandre vs (11) Ingildsen, Johannes

(5) Bittoun Kouzmine, Constantin vs (Alt) Pozzi, Davide

Olivetti, Albano vs (10) Haliak, Mikalai

(6/PR) Poullain, Lucas vs (WC) De Cuyper, Julien

(Alt) Taylor, Adam vs (8) Veldheer, Mick

Court Marc Gicquel – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Adam Taylor vs [8] Mick Veldheer

2. [4] Thomas Fancutt vs [Alt] Karl Kiur Saar

3. [WC] Alexandre Reco vs [11] Johannes Ingildsen

4. [WC] Adrien Gobat vs [12] Amaury Raynel

5. [Alt] Sem Verbeek vs [9] Daniil Glinka

6. Luca Castelnuovo vs [7/Alt] Alexander Donski