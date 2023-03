Challenger Biel: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. 4 azzurri presenti nelle quali

Challenger Biel – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Stricker, Dominic vs Zhukayev, Beibit

Qualifier vs Gengel, Marek

Squire, Henri vs Masur, Daniel

(WC) Brunold, Mika vs (6) Kolar, Zdenek

(4) Broady, Liam vs Durasovic, Viktor

Jasika, Omar vs Neuchrist, Maximilian

Qualifier vs Lazarov, Alexandar

(WC) Dietrich, Dylan vs (8) Diallo, Gabriel

(7) Ritschard, Alexander vs Hassan, Benjamin

Dougaz, Aziz vs (PR) Kwiatkowski, Thai-Son

Celikbilek, Altug vs Kukushkin, Mikhail

Qualifier vs (3) Gombos, Norbert

(5) Virtanen, Otto vs McCabe, James

Qualifier vs Vatutin, Alexey

(WC) Paul, Jakub vs Qualifier

Qualifier vs (2) Rodionov, Jurij

(1) Cukierman, Danielvs (WC) Berrut, Adrien(Alt) Moghini, Gabrielevs (12) Safwat, Mohamed

(2) Martineau, Matteo vs Kobelt, Nicolas

Dalla Valle, Enrico vs (10) Nouza, Petr

(3) Copil, Marius vs (WC) Lopez, Noah

(WC) Schaer, Jonas vs (9) Purtseladze, Saba

(4) Forti, Francesco vs Haerteis, Johannes

(WC) Casanova, Andrin vs (8) Potenza, Luca

(5) Ramanathan, Ramkumar vs (Alt) Drzewiecki, Karol

Kivattsev, Kirill vs (11) Martinez, Mirko

(6) Rehberg, Max Hans vs Schell, Niklas

Oberleitner, Neil vs (7) Serafini, Marcello

