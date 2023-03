Djokovic si ritira da Miami: l’elenco delle stelle del tennis assenti dal torneo si allunga. Cecchinato fuori di 1 (con la situazione aggiornata)

È ufficiale: Novak Djokovic, numero uno al mondo e vincitore di sei titoli dell’ATP Masters 1000 di Miami, ha confermato venerdì il suo ritiro dal torneo americano, in programma la prossima settimana all’Hard Rock Stadium. Il tennista serbo sperava in un ‘miracolo’ dalle autorità statunitensi, che però non si è concretizzato, così come era già accaduto per il Masters 1000 di Indian Wells, ritirandosi per gli stessi motivi. Anche Sebastian Korda è fuori dai giochi, non essendo riuscito a competere dall’Australian Open a causa di un infortunio alla gamba. L’americano prevede di tornare in campo al Millennium Estoril Open, nella prima settimana di aprile.

Altri nomi di rilievo come Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Marin Cilic e Pablo Carreño si erano già ritirati dal torneo nei giorni scorsi. Marco Cecchinato fuori di 1 posto per entrare in tabellone.

MIAMI M 1000 H 96 48

(Clicca per vedere l'entry list) Masters 1000 Miami (MD) Inizio torneo: 20/03/2023 | Ultimo agg.: 18/03/2023 07:53 Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 21/02/23 - Special Exempts: 0/0) 1. N. Djokovic

