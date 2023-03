Matteo Berrettini raggiunge i quarti di finale nel torneo challenger di Phoenix

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale nel torneo challenger di Phoenix dopo aver battuto l’australiano Aleksandar Vukic. Berrettini affronterà il vincitore della sfida tra Shevchenko e Huesler nel prossimo turno.

Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale nel torneo challenger di Phoenix, Berrettini ha ottenuto questa vittoria sconfiggendo al secondo turno l’australiano Aleksandar Vukic, attualmente il numero 186 del ranking mondiale.

Il match tra Berrettini e Vukic è stato equilibrato e combattuto, con entrambi i giocatori che hanno dato il massimo per aggiudicarsi la vittoria. Alla fine, il tennista italiano è riuscito a prevalere con il punteggio di 7-5, 7-6 (5), dimostrando la sua determinazione nel portare a casa il risultato nei momenti importanti dell’incontro.

Al prossimo turno, Matteo Berrettini affronterà il vincitore della sfida tra Shevchenko e Huesler, due tennisti che si contenderanno il pass per i quarti di finale.

Primo set: Sul punteggio di 3 pari, Berrettini ha avuto l’opportunità di conquistare il break, ma non è riuscito a concretizzare l’occasione. Tuttavia, il break non si è fatto attendere a lungo.

Quando il punteggio è giunto sul 5 pari, il tennista italiano ha mostrato la sua forza e determinazione, riuscendo a togliere la battuta all’australiano Vukic, portandosi avanti nel set per 6 a 5. Nel gioco successivo, Berrettini ha tenuto con sicurezza il turno di battuta e sul set point, Matteo Berrettini ha sigillato la vittoria del primo set con un potente ace, chiudendo la frazione a suo favore per 7 a 5.

Secondo set: Berrettini, nel quarto gioco, ha annullato una palla break, dimostrando concentrazione. In seguito, il set è proseguito fino al tiebreak, in cui entrambi i giocatori hanno dato il massimo al servizio.

Nel tiebreak, Berrettini è riuscito a portarsi in vantaggio sul 5 a 3, e successivamente sul 6 a 4. Tuttavia, proprio sul match point, l’azzurro ha perso il minibreak, mettendo a repentaglio la sua posizione di vantaggio nel set.

Nonostante questo contrattempo, Matteo ha mostrato una notevole capacità di reazione, riuscendo a togliere nuovamente il servizio all’avversario e portando il punteggio per 7 a 5 vincendo in questo modo set e match.