Alcaraz scalda l’attesa: “Non vedo l’ora di giocare con Jannik domani!”

Se mai ce ne fosse stato bisogno, è Carlos Alcaraz a scaldare l’attesa per la semifinale di domani al Masters 1000 di Indian Wells. Il campione di Murcia, più giovane n.1 dell’era moderna e campione alla scorsa edizione di US Open, ha così twittato pochi minuti fa:

Can’t wait to play Jannik tomorrow! 🍿 No matter who won, I think our previous matches have been great fun for the fans, and also for us! 😮‍💨 @janniksin @BNPPARIBASOPEN — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) March 17, 2023

“Non vedo l’ora di giocare con Jannik domani! Non importa chi vincerà, penso che che i nostri match precedenti siano stati molto divertenti per gli appassionati, e anche per noi!”, scrive Carlos, che gestisce direttamente il proprio profilo twitter.

Già nella serata di ieri, così aveva scritto sulla propria pagina social dopo la vittoria, mostrando il post di tennistv





Effettivamente i due talentosi tennisti hanno dato vita finora a quattro sfide molto intense, con il bilancio in perfetta parità, due vittorie a testa.

Alcaraz ha vinto nella loro prima sfida, sul sintetico indoor di Bercy 2021 (7-6 7-5), quindi Sinner si è vendicato sull’erba di Wimbledon lo scorso anno, in un match memorabile terminato 6-1 6-4 6-7(8) 6-3 per l’altoatesino. Dopo poche settimane, Sinner si è preso la soddisfazione di sconfiggere lo spagnolo anche su terra battuta, 6-7(5) 6-1 6-1 in finale all’ATP 250 di Umag. Alcaraz ha pareggiato il conto con la vittoria a US Open lo scorso settembre, in quello che molti hanno considerato il match dell’annata 2022. Una battaglia feroce, condotta perlopiù dall’azzurro, che non è riuscito a trasformare un match point, venendo quindi rimontato e sconfitto dall’iberico per 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3, in oltre 5 ore di tennis fantastico per intensità e pathos.

Speriamo che il quinto capitolo di questa sfida possa regalare altrettante emozioni.