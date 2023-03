Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Venerdì 17 Marzo 2023

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara

2. Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi

3. [7] Maria Sakkari vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 23:00)

4. [1] Iga Swiatek vs [10] Elena Rybakina (non prima ore: 02:00)

5. John Isner / Jack Sock vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden (non prima ore: 04:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin