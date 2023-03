Thomas Fabbiano annuncia il ritiro: “Ho deciso che è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera”

Thomas Fabbiano annuncia il suo ritiro dal tennis professionistico tramite i social. L’italiano, vincitore di 6 tornei Challenger in singolare e del Roland Garros junior in doppio nel 2007, decide di appendere la racchetta al chiodo all’età di 33 anni. “Ho deciso che è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera, di voltare pagina e scoprire cosa la vita mi riserverà. È stata una decisione difficile da prendere. È stato un viaggio affascinante, pieno di grandi momenti”, scrive Fabbiano.

Il tennista italiano ha raggiunto il suo miglior ranking nel 2017, posizionandosi al numero 70 al mondo. Ha anche vinto alcuni match memorabili, tra cui contro Stefanos Tsitsipas a Wimbledon e Dominic Thiem agli US Open.

Nei tornei dello Slam ha conquistato per due volte il terzo turno a Wimbledon, una volta agli Us Open e all’Australian Open.

Fabbiano lascia il tennis professionistico. Adesso, si prepara ad affrontare una nuova sfida nella sua vita, pronta ad affrontare tutto ciò che il futuro ha in serbo per lui. Gli auguriamo il meglio in questo nuovo capitolo della sua vita.