Medvedev e l’infortunio alla caviglia: “Durante il riscaldamento non riuscivo a muovermi bene. Poi le cose sono andate sempre meglio. Tiafoe? sta giocando in un modo fantastico” (Video)

Daniil Medvedev, nonostante le incertezze riguardo alla sua caviglia, è riuscito a qualificarsi per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, ottenendo la sua 18ª vittoria consecutiva

Il russo ha nuovamente dimostrato una notevole capacità di superare le avversità, e lui stesso è rimasto sorpreso di come sia riuscito a superare il dolore che durante il riscaldamento era piuttosto intenso.

DOLORE DURANTE IL RISCALDAMENTO… MA NON IN PARTITA

Sono felice che la mia caviglia non mi abbia fatto troppo male, perché durante il riscaldamento mi faceva male. Sapevo che alla fine sarei entrato in campo e che avrei tentato di giocare, ma non riuscivo a muovermi bene durante il riscaldamento. Ho cercato di scaldarmi il più possibile e ho preso un analgesico, il quale probabilmente ha aiutato. La verità è che mi sono sentito meglio man mano che la partita proseguiva.

PARTITA FOLLE CONTRO DAVIDOVICH FOKINA

È stata una partita pazzesca. Potrei parlarne per 15 minuti, ma sono molto contento di aver superato un incontro così difficile, in condizioni complicate a causa del vento. Inoltre, mi sono tagliato completamente il pollice. Non mi ero mai ferito così, nemmeno con un coltello.

IL PROSSIMO AVVERSARIO: FRANCES TIAFOE

Sta giocando in modo fantastico. Frances è un giocatore talentuoso, capace di battere chiunque quando è in buona giornata. Sono convinto che possa battere sia Novak sia Rafa. Del resto, ha già sconfitto Rafa all’ultimo US Open, il che è molto significativo. So che dovrò dare il massimo per non perdere contro di lui. Non sarà facile. Cercherò di mostrare il mio miglior tennis e di vincere contro un grande avversario.