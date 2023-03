Jiri Lehecka, talento emergente, alle prese con divieto d’acquisto di birra negli USA: “Aspetto di tornare in Rep. Ceca”

Jiri Lehecka, giovane promessa ceca che è stato recentemente in Portogallo per aiutare la Repubblica Ceca a vincere contro la squadra lusitana in Coppa Davis, ha raccontato questa martedì sui social media un episodio molto particolare vissuto negli ultimi giorni a Phoenix, Arizona, dove era presente per competere nel prestigioso torneo Challenger 175 (dal quale è stato, nel frattempo, eliminato).

Il finalista delle ATP NextGen Finals del 2022, che ha compiuto 21 anni (età minima per bere negli Stati Uniti), si è visto negare l’acquisto di birra nei vari locali in cui si è recato, nonostante avesse con sé la carta d’identità, la patente di guida e persino una foto del passaporto, che però non gli sono servite a nulla nel tentativo di acquistare birra o altre bevande alcoliche. “Non vedo l’ora di tornare nella Rep. Ceca”, ha dichiarato il giocatore ceco.