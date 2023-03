ATP 250 di Tel Aviv: Rinnovo della Licenza e Cambio di Date per il Torneo Israeliano nel 2023

Non sorprende, dato il successo della passata stagione. L’ATP 250 di Tel Aviv, entrato nel circuito mondiale l’anno scorso, ha rinnovato la sua licenza per un’altra stagione, come confermato dall’ATP stessa. Tuttavia, ci sono novità in arrivo per il 2023.

Il torneo israeliano subirà infatti un cambio di date. Mentre nel 2022 si è disputato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, le nuove date saranno comprese tra il 5 e l’11 novembre, coincidendo con l’ATP 250 di Metz. Pertanto, il torneo si svolgerà nella settimana successiva al Masters 1000 di Parigi e quella precedente alle ATP Finals.

Di conseguenza, è ragionevole attendersi che il tabellone possa includere alcuni grandi nomi, come già avvenuto nella scorsa edizione. Il campione in carica è Novak Djokovic, attualmente al primo posto del ranking mondiale.