Piquè torna sulla Davis: “Mi è costata qualche anno di vita, ma non era redditizia”

Non è un gran periodo personale per Gerard Piqué. L’ex stella del Barcellona e della nazionale spagnola continua ad essere in prima pagina sui tabloid di tutto il globo per la rottura con la storica compagna, la famosissima cantante colombiana Shakira, mentre gli appassionati di tennis hanno legato il suo nome alla rivoluzione e poi fallimento della “nuova” Coppa Davis. Dopo la clamorosa rottura del contratto sottoscritto alcuni anni fa tra la società di Piqué Kosmos e l’ITF, che portò allo stravolgimento del format nel 2019, e con i legali di entrambe le parti al lavoro per fare valere i propri punti di vista, Piqué è tornato sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata al media iberico Rac1. Afferma che la situazione gli è costata molto sul piano personale, ma viste le perdite ingenti non era possibile proseguire. L’ex capitano del Barcellona ha assicurato di aver cercato di fare tutto il possibile da parte sua, ma che alla fine si andrà in tribunale visto che la ITF non ha voluto saperne di trovare un accordo.

“Ho lasciato qualche anno di vita sulla faccenda, anche con una pandemia nel mezzo, ma abbiamo visto che il tutto non era redditizio e abbiamo liquidato il contratto perché non erano d’accordo a rinegoziarlo. Adesso andremo al processo e speriamo di trovare un accordo. Negoziare con le Federazioni non è facile, sono dirette da persone che non amano i cambiamenti, non vogliono toccare nulla e non amano lo sport. Invece o ti muovi o muori”.

Una dichiarazione che butta ulteriore benzina sul fuoco di una vicenda complessa. Dal lato ITF tutto tace, è solo trapelato che i legali della federazione stanno preparando una causa milionaria vista la inadempienza di Kosmos sotto molti punti di vista (incluso il non aver pagato quanto dovuto alle federazioni e giocatori per l’edizione 2022, oltre al non aver onorato le rate dei debiti pregressi). Haggerty (presidente della federazione internazionale, all’ultimo anno di mandato) non si è sbilanciato sull’argomento, tanto che la sua ultima dichiarazione ufficiale risale allo scorso 8 marzo, quando in occasione della giornata mondiale della donna ha affermato “Il ruolo degli uomini non può essere sottovalutato. È nostro dovere e responsabilità elaborare il modo migliore per correggere lo squilibrio di genere” lanciando il progetto “ITF Advantage All”.