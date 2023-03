Da Indian Wells: Jannik SInner dopo l’accesso agli ottavi di finale: “Sono felice della vittoria ma devo alzare il livello”. La strana superstizione di Adrian Mannarino

Jannik SInner ha parlato dopo la vittoria contro Adrian Mannarino: “Posso essere fiero di me, ho avuto molta pazienza oggi ed era quello che serviva. Mannarino è un giocatore molto difficile da affrontare, è mancino e gioca in un modo che alla gran parte dei suoi avversari non piace. Sono felice della vittoria ma devo alzare il livello.

Io e Stan Wawrinka ci conosciamo molto bene. Sarà sicuramente una partita difficile. Sta giocando davvero molto bene, sente di nuovo grande fiducia, ha vinto delle belle partite. Poi qui gioca molto bene, le condizioni gli piacciono. Speriamo sia un bel match.”

Ritornando all’avversario affrontato questa notte, Secondo l’ex tennista francese Arnaud Clément, in una dichiarazione rilasciata su Eurosport, il francese Adrian Mannarino ha una strana abitudine: non vuole sapere chi sarà il suo avversario in ogni partita fino a soli 10 minuti prima dell’inizio. Questo tic particolare ha creato un problema per Mannarino mentre firmava autografi questa mattina al torneo di Indian Wells, quando un fan gli ha augurato buona fortuna per il suo incontro con Sinner. Mannarino si è infatti arrabbiato per aver avuto la sfortuna di scoprire chi sarebbe stato il suo avversario.