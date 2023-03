Ons Jabeur affronta di nuovo l’avversaria che l’ha battuta in Australia: ‘Non è una buona notizia’

Ons Jabeur, attualmente numero quattro del mondo, è tornata in campo dopo quasi due mesi di assenza al WTA 1000 di Indian Wells. La tennista tunisina si è qualificata per il terzo turno del torneo americano, dove affronterà la ceca Marketa Vondrousova, vice-campionessa olimpica e colei che l’ha battuta nel secondo turno a Melbourne Park. finalista a Wimbledon e agli US Open nel 2022, Jabeur sa che la sfida contro Vondrousova non sarà facile.

“È una brutta notizia doverla affrontare già. So quanto gioca bene e quanto le piace questa superficie. È una grande sfida affrontarla. Mi ha sconfitta in Australia, ho visto che ha giocato bene a Dubai e sento di non avere molto da perdere”, ha confessato la tennista araba, prima di fare il bilancio del suo primo incontro in questo ritorno. “Molti mi hanno consigliato di tornare solo sulla terra battuta, ma ho voluto giocare a Indian Wells e Miami. Era un obiettivo che mi ha aiutato a motivarmi durante la mia ripresa. Lotterò per riprendere il mio livello il più velocemente possibile”.