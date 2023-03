ATP e WTA insieme per il lancio del loro videogioco ufficiale di tennis: “Tiebreak ATP WTA”

ATP e WTA hanno annunciato il lancio del loro videogioco ufficiale di tennis, intitolato “Tiebreak ATP WTA”. Il gioco sarà presto disponibile sul mercato e permetterà ai giocatori di partecipare a più di 100 tornei del calendario ufficiale delle due federazioni, utilizzando un proprio personaggio o scegliendo di giocare con i migliori tennisti del mondo. “Tiebreak ATP WTA” è stato sviluppato da Nacon e Big Ant Studios, già produttori di videogiochi di successo su diverse discipline sportive, come il cricket, il calcio australiano e il ciclismo.

Restiamo in attesa di maggiori dettagli sulla data di lancio e sulla giocabilità del gioco, che promette di offrire una nuova esperienza di gioco ai fan del tennis.

Tiebreak: Official game of the ATP|WTA is due for release later this year!

Play with the world's best or create your own player to take part in over 100 tournaments on the official calendar, and become the next world number 1. 🎾 pic.twitter.com/3QARjTwiyM

— Tiebreak ATP | WTA 🎾 (@Tiebreakthegame) March 9, 2023