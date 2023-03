A Indian Wells è sfida Italia-Francia: Sinner vede la vittoria, per i bookie anche Musetti avanti

Debutto domani alla portata per Jannik Sinner che, nel primo Master 1000 della stagione, affronta il veterano Richard Gasquet in una sfida generazionale che vede l’azzurro favorito in quota a 1,10 sia, contro il colpo del francese proposto tra 5,80 e 6,50. Si gioca a bassa quota, a 1,35, il successo in due set del classe 2001, con la vittoria nel terzo e decisivo parziale fissata a 4,50 volte la posta.

Nell’altra sfida di giornata tra Italia e Francia, Lorenzo Musetti cerca di mettere fine al periodo negativo contro Adrian Mannarino. Come riporta Agipronews, per i bookie previsto più equilibrio in quota con avanti il giovane azzurro, visto vincente tra 1,70 e 1,73 contro il successo transalpino che oscilla tra 2,03 e 2,05. Si gioca a 2,65 la vittoria di Musetti per 2-0, mentre lo stesso punteggio a favore di Mannarino sale a 3,30.

Le partite in programma domani

2R Cerundolo (27) – Sock 0-0 1.95 1.87

2R Hurkacz (9) – Popyrin 1-0 1.22 4.38

2R Mannarino – Musetti (19) 0-0 2.08 1.76

2R Sinner (11) – Gasquet 0-0 1.11 6.68

2R Hijikata – Baez (30) 0-0 1.75 2.09

2R Murray – Carreno-Busta (15) 0-0 1.73 2.12

2R Martinez – Auger Aliassime (8) 0-0 8.61 1.07

2R Coric (18) – Molcan 0-1 1.33 3.38

2R Fucsovics – De Minaur (16) 0-2 4.26 1.23

2R Pella – Griekspoor (31) 0-0 4.84 1.19

2R Fritz (4) – Shelton 0-0 1.23 4.27

2R Alcaraz (1) – Kokkinakis 0-0 1.31 3.52

2R McDonald – Rune (7) 0-0 3.09 1.38

2R Kecmanovic (26) – Wawrinka 0-0 1.74 2.12

2R Struff – Paul (17) 0-3 3.46 1.31

2R Evans (24) – Draper 1-0 2.89 1.42