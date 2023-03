Patrick McEnroe è il nuovo Presidente dell’International Tennis Hall of Fame

L’ex giocatore e attuale analista televisivo Patrick McEnroe sarà il nuovo presidente della International Tennis Hall of Fame, mentre l’amministratore delegato della USTA Foundation Dan Faber è stato scelto come nuovo CEO. L’istituzione che raccoglie le più grandi glorie della disciplina ha annunciato ieri notte le nuove cariche, confermando che McEnroe e Faber inizieranno i loro ruoli il prossimo 1° maggio.

Il cambio al vertice della Hall of Fame è stato necessario viste le dimissioni presentate da Todd Martin lo scorso ottobre dopo quasi un decennio in carica.

Il più giovane dei fratelli McEnroe in carriera ha vinto il titolo di doppio maschile a Roland Garros nel 1989, mentre il suo miglior risultato in singolare è stato la semifinale agli Australian Open del 1991. Appesa la racchetta al chiodo è stato il capitano del team di Coppa Davis degli Stati Uniti dal 2000 al 2010, vincendo “l’insalatiera” nel 2007. Ha anche ricoperto il ruolo di capo dello sviluppo del settore maschile per la USTA dal 2008 al 2014.

Faber è invece un esperto di finanza, da anni impiegato presso la USTA Foundation.