Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Mercoledì 08 Marzo 2023. In campo due azzurri

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcos Giron vs [WC] Aleksandar Kovacevic

2. John Isner vs Brandon Nakashima

3. [WC] Katie Volynets vs Shelby Rogers

4. Jordan Thompson vs [PR] Gael Monfils (non prima ore: 03:00)

5. Anna Kalinskaya vs Alycia Parks

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aliaksandra Sasnovich vs Kaia Kanepi

2. Xinyu Wang vs Elise Mertens

3. [WC] Yibing Wu vs Jaume Munar (non prima ore: 23:00)

4. [WC] Elizabeth Mandlik vs Alison Riske-Amritraj (non prima ore: 03:00)

5. Alexander Bublik vs [Q] Tung-Lin Wu

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bernabe Zapata Miralles vs Ugo Humbert

2. Mayar Sherif vs Linda Fruhvirtova

3. [Q] Arantxa Rus vs Camila Giorgi

4. Diego Schwartzman vs Federico Coria (non prima ore: 02:00)

5. [Q] Alejandro Tabilo vs [Q] Maximilian Marterer

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Linda Noskova vs Irina-Camelia Begu

2. Jason Kubler vs Lorenzo Sonego

3. Jiri Lehecka vs Arthur Rinderknech

4. [Q] Rebecca Peterson vs Marta Kostyuk (non prima ore: 02:00)

5. [Q] Ashlyn Krueger vs Jil Teichmann

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ilya Ivashka vs Roman Safiullin

2. Pedro Cachin vs Nikoloz Basilashvili

3. [Q] Taro Daniel vs Roberto Carballes Baena

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Ann Li vs Anna Blinkova

2. [WC] Dayana Yastremska vs Anna Bondar

3. [Q] Olga Danilovic vs Xiyu Wang

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Laslo Djere vs Oscar Otte

2. Emil Ruusuvuori vs Constant Lestienne

3. Daniel Elahi Galan vs [Q] Cristian Garin

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Evgeniya Rodina vs Alizé Cornet

2. [Q] Katie Swan vs [Q] Cristina Bucsa

3. [Q] Lesia Tsurenko vs Lin Zhu