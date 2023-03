Indian Wells: l’Italia a caccia del primo Masters 1000 dell’anno. Per i bookie Sinner può puntare alla vittoria, più lontano Berrettini

Tutto pronto per l’avvio del torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione del tennis che vedrà al via diversi italiani vogliosi di primeggiare sul cemento statunitense, soprattutto Jannik Sinner, autore di un ottimo inizio di 2023 e visto campione negli Stati Uniti a 9 volte la posta dagli esperti.

Più lontano invece Matteo Berrettini, ancora alle prese con i soliti problemi fisici e offerto a quota 41. Tra i possibili protagonisti di scena in California, in pole per il successo finale c’è un Danil Medvedev in grandissima forma, proposto a 2,75, in vantaggio sul finalista degli Australian Open Stefanos Tsitsipas,a 6 e al numero due del mondo Carlos Alcaraz visto a 8. Difficile il bis per il campione in carica, il padrone di casa Taylor Fritz, dato vincente a 16, stessa quota di Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime.