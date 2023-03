Non solo Finals. A Torino arriva il “Super Challenger” e si giocherà al Circolo della Stampa

Dalle suggestioni indoor del Pala Alpitour a novembre ai colori intensi della terra battuta di maggio. Il Circolo della Stampa Sporting Torino ha in serbo per gli appassionati piemontesi – e non solo – una grande sorpresa; dal 14 al 20 maggio è in programma, infatti, il “Piemonte Open Intesa Sanpaolo”, evento premium della neonata categoria Challenger 175.

Dirigendosi verso nord, tutti i big del tennis usciti di scena a Roma avranno la possibilità di partecipare al neonato evento di Torino, pezzo pregiato del rinnovato circuito ATP Challenger che ha trovato in Intesa Sanpaolo il Title Partner.

Dalle ore 12:00 del 6 marzo 2023 è possibile acquistare i biglietti per assistere alla attesa kermesse torinese su TicketOne. Questo il link per entrare direttamente nella sezione della biglietteria https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/

Il Circolo della Stampa Sporting Inaugurato nel 1941, il circolo torinese nel corso della sua storia è stato sede di numerosi eventi nazionali, internazionali e giovanili di alto spessore. Proprio su questi campi si è disputata una fortunata edizione degli Internazionali d’Italia (vinta da Nicola Pietrangeli in finale su Rod Laver nel 1961); qui tra il 1948 e il 1973 l’Italia ha disputato sei sfide di Coppa Davis; qui nel 1966 si è disputata la finale dell’allora Federation Cup (con successo finale degli Stati Uniti di Billie Jean King). Qui il circuito challenger ha trovato un porto sicuro permettendo a numerosi campioni di muovere i primi passi importanti sulla strada del

professionismo; basti citare l’ex numero 1 del mondo Lleyton Hewitt o le colonne del tennis azzurro Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Cosa sono i ‘Super Challenger’ Lo scorso settembre l’ATP ha presentato la riforma radicale del circuito Challenger per la stagione 2023. La riforma prevede un aumento record degli eventi e del montepremi, la semplificazione delle categorie e l’ottimizzazione del calendario. Questi i principali cambiamenti: le categorie sono state ridotte da sei a quattro (Challenger 50, Challenger 75, Challenger 100 e Challenger 125). A questi sono state aggiunte tre settimane di eventi ‘premium’ (Challenger 175). Saranno 195 dunque i tornei del Challenger Tour 2023 (contro i 182 del 2022) per un ammontare complessivo di 21,1 milioni di dollari di montepremi (contro i 13,2 milioni di dollari del 2022, pari al +60%.