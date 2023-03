Quinzi si racconta: “Da giovane mi è mancato lo sviluppo della parte tecnica”

Gianluigi Quinzi è stato una delle grandi promesse del tennis azzurro. Dopo l’incredibile vittoria a Wimbledon junior (giusto 10 anni fa), a coronare una carriera giovanile formidabile, il 27enne marchigiano non è riuscito a fare lo sperato salto di qualità nel mondo Pro, ottenendo risultati tutto sommato modesti rispetto al suo potenziale e alle grandissime aspettative degli appassionati italiani, che in lui avevano all’epoca riposto le speranze di trovare un grande protagonista nei tornei maggiori. Quinzi si è ritirato un paio d’anni fa, e da qualche tempo è entrato nello staff dell’Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera. È stato intervistato da Cristian Sonzogni per Supetennis.tv, un lungo racconto del suo presente oltre a un tuffo in quel passato che non gli ha regalato le soddisfazioni sperate. Riportiamo alcuni passaggi della bella intervista, in cui parla del suo presente, del passaggio da giocatore a coach e di quello che, a suo dire, gli è mancato per diventare un tennista più forte.

“La decisione risale a un paio d’anni fa quando ho smesso di giocare. Ero molto stanco mentalmente, vedevo l’attività di professionista come un dovere, più che come un piacere. Così non ho avuto dubbi. Sono andato allo Sporting di Milano 3 per allenare un ragazzino che si chiama Federico Vita, figlio di amici della nostra famiglia. In seguito ho fatto per 3-4 mesi da sparring partner a Camila Giorgi. Poi ho chiesto a Riccardo Piatti di poter fare un’esperienza nel suo team, per capire meglio cosa significa allenare. Mi sto trovando molto bene, sento di essere nel posto giusto per imparare il mestiere”.

“Riccardo (Piatti, ndr), oltre a essere un professionista straordinario, è anche una bellissima persona. Dà consigli e feedback, sta sempre sul campo, ti fa capire come ragionano i pro. Quando arrivano dei campioni, e capita spesso, ti fa entrare in campo con lui e ti fa capire come ragionano e come lavorano. Per arrivare un domani a essere coach di alto livello. Altri coach magari tendono a tenersi per loro le proprie qualità, a essere un po’ gelosi di ciò che fanno. Riccardo, al contrario, ama condividere: è il valore aggiunto dell’accademia, che fa capire tutto in maniera molto semplice. (…) Mi ha dato subito una responsabilità importante. Dopo pochi mesi mi ha chiesto di seguire alcuni dei migliori giovani che sono presenti all’accademia. Si è fidato di me e questo non era affatto scontato, dunque sono felice. Curiamo tanto i dettagli, in particolare nella formazione. Le stesse attenzioni dei professionisti le hanno i ragazzini di 11 o 12 anni”.

Cruciale questa risposta, alla domanda su cosa pensa che ne sarebbe stata della sua carriera Pro se avesse incrociato Piatti da ragazzo: “A me da giovane è mancato lo sviluppo della parte tecnica, che ho lasciato da parte perché mi basavo tanto sul risultato immediato e poco sul miglioramento a lungo termine. Se lo avessi avuto come coach tra gli 11 e i 15 anni, credo avrei avuto grosse chance di fare qualcosa di meglio in carriera. Io vincevo tanto ma in fondo lavoravo poco. Invece a quell’età è importante curare quella crescita del proprio bagaglio tecnico che in seguito è difficile modificare. Non mi ritengo sfortunato, ma posso dire che i coach al mio fianco non mi hanno portato a ragionare così. Non sono riusciti a farmi capire che contava più la tecnica che la vittoria, che vincere non era la priorità“.

Il ricordo di Bollettieri: “La sua morte mi ha toccato molto, perché Nick è stato una componente fondamentale della mia carriera. Da lui ho ricevuto la mia prima borsa di studio, da lui ho sentito di valere. È stato l’unico che si alzava alle 4 di mattina per allenarmi e darmi lezioni private. Mi ha preso come un figlio, più che come un allievo, e gliene sarò grato per sempre. Mi diceva sempre di mettere una logica su ogni palla che si gioca. Di allenarsi non per faticare ma per dare un senso a quello che si fa. Fin da quando avevo 7 anni mi ha fatto capire perché dovevo fare un certo esercizio. Un aspetto fondamentale sul quale sto puntando adesso: non devi solo fare una cosa perché te lo dice il coach ma perché capisci che in quel modo stai facendo progressi”.

Come vede cambiato il tennis rispetto ai suoi esordi: “Adesso forse c’è una tendenza ad attaccare un po’ di più, rispetto a qualche tempo fa, ad andare più a rete. A livello Juniores inoltre ci sono dei veri e propri team a disposizione dei ragazzi, ognuno ha il suo e anche tra i giovani c’è molto più rigore negli allenamenti. Infine, una nota sui tornei: quando giocavo io c’erano meno Challenger ed erano mediamente più duri. Oggi ce ne sono di più e arrivare nei top 100 potrebbe essere un po’ meno complicato, anche se è tutto relativo”.

In chiusura una riflessione su se stesso, cosa direbbe al Quinzi ragazzo: “Non devi focalizzarti troppo sul risultato immediato. Non devi avere fretta, perdi qualche partita in più e allenati con qualità per ritrovarti con un vantaggio dopo qualche anno. Non sentirti sempre sotto esame, soprattutto quando stai crescendo. Non perderti nel dimostrare qualcosa a qualcuno. Mantieni le energie per quando serve davvero. Quando perdi, allenati come e più di quando vinci”.