Alex De Minaur vince il titolo più importanti della carriera. Successo in rimonta ad Acapulco contro Tommy Paul

La terza volta è stata quella buona! Alex de Minaur, che ha raggiunto la terza finale in un torneo ATP 500 nella sua carriera, è stato in svantaggio contro Tommy Paul, ma ha completato la rimonta ad Acapulco conquistando il suo settimo titolo, il più importante fino ad ora. In una battaglia tra due tennisti molto provati dalle semifinali, ha vinto chi ha commesso meno errori e ha resistito meglio dal punto di vista fisico, con De Minaur che è emerso più fresco. L’australiano, numero 22 del mondo, ha festeggiato la vittoria con i parziali di 3-6, 6-4 6-1, dopo 2 ore e 28 minuti, affrontando anche un palla break nel secondo set che avrebbe potuto potuto portare Tommy Paul avanti di un break. De Minaur è riuscito a resistere in quel momento, ha aperto un vantaggio di 4-2, Paul ha ristabilito la parità e da lì in poi è stato tutto un Demon. L’australiano ha vinto otto degli ultimi nove giochi dell’incontro e ha conquistato il trofeo. La svolta è stata nel primo gioco del terzo set, quando De Minaur ha salvato cinque palle break e Tommy Paul ha avuto problemi fisici da lì in poi, consentendo all’australiano di ottenere la vittoria che gli ha fatto guadagnare la posizione numero 18, diventando il numero uno australiano, superando Nick Kyrgios. Paul salta invece alla posizione numero 19.

ATP Acapulco Tommy Paul [7] Tommy Paul [7] 6 4 1 Alex de Minaur [8] Alex de Minaur [8] 3 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 1-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 T. Paul 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Paul 15-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0