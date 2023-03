Taylor Fritz vomita in campo durante il match contro Paul ad Acapulco (Video)

La sfida tra Taylor Fritz e Tommy Paul per le semifinali dell’ATP 500 di Acapulco è stata veramente epica. I due amici americani hanno stabilito il record di durata di un match nel torneo messicano, ma dietro alle quasi tre ore e mezza di battaglia si è celato molto più di un semplice dato statistico: infatti, il confronto si è concluso con la vittoria di Paul, che ha ottenuto così l’accesso alla finale più importante della sua carriera.

Taylor Fritz ha cercato di dare il massimo, fino al punto da arrivare a vomitare. Il numero cinque del ranking ATP ha superato ogni limite, tanto che, in un momento della partita, prima di servire, si è sentito così male da dover correre verso un cestino per vomitare. Nonostante le difficoltà, Fritz è rimasto in campo cercando di trovare delle soluzioni, ma alla fine è stato sconfitto al tie-break del terzo set.