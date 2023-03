Un senatore della Florida dichiara: “Respinta la domanda a Novak Djokovic”. Altri senatori fanno appello a Biden per cambiare decisione. Il serbo, salvo clamorosi colpi di scena, salterà Indian Wells e Miami

Rick Scott, senatore della Florida, ha rivelato venerdì sera sui social media che la richiesta di esenzione medica del tennista serbo Novak Djokovic, numero uno ATP, è stata respinta dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti e che non potrà entrare nel paese. Di conseguenza, il campione serbo non potrà partecipare al torneo di Indian Wells, in California, che inizia a metà della prossima settimana, né al torneo di Miami, che inizia alla fine del mese.

Il torneo di Miami e anche gli US Open hanno emesso comunicati sui social media durante la giornata di venerdì per fare pressione sul tennista serbo affinché potesse giocare, ma le ultime informazioni rivelano che Nole ha avuto il visto negato. Altri senatori americani stanno esercitando pressioni affinché Djokovic sia autorizzato a entrare nel paese e chiedono anche a Joe Biden di invertire la decisione presa dal Dipartimento della Sicurezza Interna del paese.

🚨 BREAKING: We have been told that @DHSgov just denied @DjokerNole's vaccine waiver request, making him ineligible to compete in the US next week in CA & in the @MiamiOpen. @JoeBiden must fix this NOW, grant the waiver & allow him to compete here in the states. https://t.co/TSD10yM8u6

— Rick Scott (@SenRickScott) March 3, 2023