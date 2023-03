L’incredibile testimonianza di Bartoli: “Ho vinto Wimbledon e mi sono sentita vuota”

La salute mentale è un tema sempre presente e l’esempio di Marion Bartoli è una delle prove più significative, come la stessa ha rivelato.

La francese, ritiratasi da diversi anni, ha vinto Wimbledon nel 2013 e poco dopo si è ritirata. In un’intervista di rivelazioni al Behind The Racquet, Bartoli ha parlato del vuoto che ha provato dopo aver vinto all’All England Club e dei problemi fisici che non le hanno permesso di continuare.

HA VINTO WIMBLEDON E SONO ARRIVATI I PROBLEMI

Ho vinto Wimbledon nel 2013 e mi sono ritirata poche settimane dopo. Quando vinci un Grande Slam sei al top del mondo e non vuoi ridere perché finalmente hai ottenuto la ricompensa per il tuo duro lavoro. La mia mente voleva continuare ma il mio corpo non poteva più giocare. Ho dedicato tutta la mia vita a competere contro le migliori del mondo, le ore extra di allenamento e l’esercizio fisico hanno colpito il mio corpo, non potevo più giocare con quel dolore. Volevo così tanto un Grande Slam che la mia mente ha spinto il mio corpo a vincere Wimbledon ma quando ce l’ho fatta, mi sono sentita vuota. Non avevo le risorse per tornare in campo, è stato doloroso perché non sono riuscita a capitalizzare la mia vittoria.

Per fortuna ho trovato la moda e il disegno. Ho ottenuto il mio diploma in moda a Londra, il che mi ha distolto dal dolore di non poter giocare a tennis. Ho disegnato per FILA per molto tempo. Il mio successo al di fuori del campo mi ha aiutato a togliere mentalmente la mia identità da tennista. Senza la moda sarebbe stato molto peggio dopo il mio ritiro ma ancora mi manca il tennis. Se mi sento depresso o ho una brutta giornata, quello che desidero di più è tornare in campo. Ora lavoro come commentatore, quindi i ricordi mi invadono ogni volta che torno a Wimbledon. Non è facile vedere le giocatrici attuali andare in campo quando anch’io ero lì.

BARTOLI È ANCHE STATA ALLENATRICE

Nel 2019 ho iniziato ad allenare Ostapenko. Aveva vinto Roland Garros due anni prima ma era molto vicina a uscire dalla top 100. Conosco molto bene il tennis femminile, ho affrontato molte delle sue rivali durante la mia carriera, quindi abbiamo leggermente modificato la sua tecnica e abbiamo aiutato a rafforzare la sua mentalità. Ha vinto nove delle sue dieci partite successive, è tornata nella top 50 e ha sollevato il suo primo titolo negli ultimi due anni. Per me è stata un’esperienza fantastica.

RIMPIANTI

Quando diventi maturo e acquisisci esperienza, rifletti sulla tua vita. Il mio più grande errore è stato non assumere un fisioterapista privato, questo avrebbe prolungato la mia carriera. Il mio corpo soffriva costantemente, era doloroso stare in campo ma assumere un fisioterapista mi sarebbe servito ad allungare la carriera.