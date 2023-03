Matteo Berrettini: “Sono contento perché arrivo fresco alla parte più importante del torneo”

Matteo Berrettini non è riuscito a evitare una caduta nel ranking ATP, in gran parte a causa dei problemi fisici del 2022, ed ora è fuori dalla top 10. Attualmente al numero 24 del mondo, aveva raggiunto la sesta posizione ed era un’assidua presenza nella top 10, ma ciò non gli toglie la fiducia. Questo è dimostrato dalla sua convinzione di poter conquistare l’ATP 500 di Acapulco.

“Ho un ranking diverso rispetto agli ultimi anni, ma la fiducia è ancora presente. So di poter vincere questo torneo, sento che ogni volta che entro in campo posso vincere, so molto bene cosa ho fatto in questi anni. Il tennis è così, puoi salire in alto come cadere in basso. Fortunatamente, negli ultimi anni sono stato più in alto che in basso. Non essere testa di serie non è una buona notizia, ma penso che nessuno volesse affrontarmi al primo turno. L’anno scorso sono stato fuori tre mesi e quando sono tornato ho vinto molti incontri su erba. È qualcosa che ho in mente e sto usando come motivazione”, ha garantito.

Già nei quarti di finale in Messico, Berrettini si prepara ad affrontare Holger Rune. “Vedo molta fiducia nel mio tennis dopo due incontri molto solidi, anche dopo un po’ di tempo senza competere. Questo mi dà molta forza. So quanto mi sono allenato nell’ultimo mese, ho giocato molto a tennis. Se gioco poco e vinco, significa che il mio tennis è finalmente tornato. Sono contento perché arrivo fresco alla parte più importante del torneo”, ha concluso.