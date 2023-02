ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: Qualificazioni italiani. Ci sarà il derby ad Acapulco tra Jacopo Berrettini e Darderi. A Santiago un solo azzurro al turno decisivo

Acapulco, uno dei tornei ATP 500 più importanti dell’anno, si prepara ad accogliere un secondo tennista italiano nel suo main draw. Il vincitore del derby tra Luciano Darderi e Jacopo Berrettini, fratello minore di Matteo.

Luciano Darderi, n.184 ATP e quinta testa di serie delle qualificazioni, ha sconfitto in modo convincente il giapponese Yuichi Sugita, ex n.36 del ranking ma ora al n.808, per 75 60 e si è meritatamente guadagnato un posto nel derby italiano delle qualificazioni.

Jacopo Berrettini, invece, ha finalmente rotto l’incantesimo e ha vinto per la prima volta un match nelle qualificazioni di un torneo ATP, dopo quattro tentativi falliti. Il fratello minore di Matteo, n.852 del ranking, ha sconfitto il francese Geoffrey Blancaneaux, n.152 ATP e terza testa di serie delle qualificazioni, per 06 64 64, in un match durato quasi due ore.

ATP 500 Acapulco – hard

1TQ Blancaneaux – Berrettini (0-0) 2 incontro dalle ore 00:00



ATP Acapulco Geoffrey Blancaneaux [3] Geoffrey Blancaneaux [3] 6 4 4 Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 0 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 J. Berrettini 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 J. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1TQ Sugita – Darderi (0-0) 2 incontro dalle ore 00:00



ATP Acapulco Yuichi Sugita Yuichi Sugita 5 0 Luciano Darderi [5] Luciano Darderi [5] 7 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-5 → 0-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Y. Sugita 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Il torneo ATP 250 di Santiago è in pieno svolgimento e, nelle qualificazioni, i tennisti italiani non hanno avuto molta fortuna. Dei tre azzurri presenti, solo Riccardo Bonadio è riuscito a superare il primo turno, guadagnandosi così l’opportunità di sfidare l’argentino Renzo Olivo per un posto nel main draw.

Bonadio, 29enne di San Vito al Tagliamento e numero 171 del ranking ATP, ha battuto il cileno Gonzalo Lama, numero 337 del ranking, grazie ad una wild card, in quanto il tennista cileno si è ritirato per un problema fisico quando il punteggio era di 6-3, 2-0 in favore dell’italiano, dopo 53 minuti di gioco. Domenica, Bonadio si giocherà un posto nel main draw con Renzo Olivo, numero 176 del ranking ATP.

Franco Agamenone, numero 165 del ranking ATP, non è riuscito a superare il primo turno delle qualificazioni, venendo sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 365 del ranking e anche lui wild card. Dopo una battaglia durata oltre due ore e un quarto, l’argentino ha ceduto al brasiliano per 6-3, 4-6, 6-4. Seyboth Wild, ex campione dello US Open junior nel 2018, ha vinto il titolo a Santiago nel 2020 diventando il primo tennista nato negli anni 2000 a conquistare un titolo nel circuito ATP e il più giovane campione brasiliano nell’Era Open.

Anche Andrea Pellegrino, numero 191 del ranking ATP, è stato eliminato al primo turno delle qualificazioni, sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann, numero 137 del ranking, per 6-1, 6-1 in un’ora e dodici minuti di gioco.

ATP 250 Santiago – terra

1TQ Lama – Bonadio (0-0) ore 19:00



ATP Santiago Gonzalo Lama Gonzalo Lama 0 3 0 Riccardo Bonadio [8] • Riccardo Bonadio [8] 15 6 2 Vincitore: Bonadio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Bonadio 15-0 0-2 G. Lama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Bonadio 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Lama 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 R. Bonadio 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 G. Lama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Lama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Lama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 G. Lama 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1TQ Seyboth Wild – Agamenone (0-0) 2 incontro dalle ore 19:00



ATP Santiago Thiago Seyboth Wild Thiago Seyboth Wild 6 4 6 Franco Agamenone [7] Franco Agamenone [7] 3 6 4 Vincitore: Seyboth Wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Agamenone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Seyboth Wild 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Agamenone 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Seyboth Wild 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

1TQ Hanfmann – Pellegrino (0-0) 3 incontro dalle ore 19:00