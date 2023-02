Challenger Waco: Il Tabellone Principale e di Quali. Mattia Bellucci testa di serie n.4 nel Md

Challenger Waco – Tabellone Principale – hard

(1) Thompson, Jordan vs Vukic, Aleksandar

Qualifier vs Krueger, Mitchell

Qualifier vs (PR) Bolt, Alex

(SE) Michelsen, Alex vs (5) Marterer, Maximilian

(4) Bellucci, Mattia vs Hong, Seong-chan

Svajda, Zachary vs Mejia, Nicolas

Trungelliti, Marco vs Koepfer, Dominik

Ficovich, Juan Pablo vs (8) Muller, Alexandre

(7) Wu, Tung-Lin vs Qualifier

Elias, Gastao vs Couacaud, Enzo

Hardt, Nick vs (WC) Kodat, Toby

(WC) Harrison, Ryan vs (3/WC) Kovacevic, Aleksandar

(6/SE) Gojo, Borna vs Paire, Benoit

Qualifier vs Shimabukuro, Sho

Qualifier vs Galarneau, Alexis

Qualifier vs (2) Hijikata, Rinky

(1/Alt) Misolic, Filipvs Leshem, Edan(WC) Ponwith, Nathanvs (9) Yevseyev, Denis

(2) Moraing, Mats vs Blanch, Ulises

Decamps, Gabriel vs (12) Crawford, Oliver

(3) Dougaz, Aziz vs Williams, Cooper

(WC) Rybakov, Alex vs (7) Shimizu, Yuta

(4) Zhu, Evan vs Wong, Chak Lam Coleman

Fanselow, Sebastian vs (10) Squire, Henri

(5) Gray, Alastair vs (WC) Smith, Keegan

Cukierman, Daniel vs (8) Ejupovic, Elmar

(6) Mochizuki, Shintaro vs (WC) Beckley, Alec

Marchenko, Illya vs (11) Rincon, Daniel

1. [4] Evan Zhuvs Chak Lam Coleman Wong2. [6] Shintaro Mochizukivs [WC] Alec Beckley3. [2] Mats Moraingvs Ulises Blanch4. [WC] Nathan Ponwithvs [9] Denis Yevseyev

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Alastair Gray vs [WC] Keegan Smith

2. Illya Marchenko vs [11] Daniel Rincon

3. [3] Aziz Dougaz vs Cooper Williams

4. Gabriel Decamps vs [12] Oliver Crawford

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sebastian Fanselow vs [10] Henri Squire

2. Daniel Cukierman vs [8] Elmar Ejupovic

3. [1/Alt] Filip Misolic vs Edan Leshem

4. [WC] Alex Rybakov vs [7] Yuta Shimizu