ATP 250 Santiago: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti guida il seeding. Al via anche Fognini e Cecchinato

ATP 250 Santiago – Tabellone Principale- terra

(1) Musetti, Lorenzo vs Bye

(WC) Tabilo, Alejandro vs Munar, Jaume

Bagnis, Facundo vs Cecchinato, Marco

Monteiro, Thiago vs (5) Ramos-Vinolas, Albert

(4) Schwartzman, Diego vs Bye

(SE) Jarry, Nicolas vs Varillas, Juan Pablo

Martinez, Pedro vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs (8) Zapata Miralles, Bernabe

(6) Djere, Laslo vs Sousa, Joao

Qualifier vs Galan, Daniel Elahi

(WC) Thiem, Dominic vs (WC) Garin, Cristian

Bye vs (3) Baez, Sebastian

(7) Cachin, Pedro vs Qualifier

Qualifier vs Lajovic, Dusan

Fognini, Fabio vs Etcheverry, Tomas Martin

Bye vs (2) Cerundolo, Francisco