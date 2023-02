Challenger Pau: Il Mail Draw ed il Tabellone di Qualificazione

Challenger Pau – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Rinderknech, Arthur vs Stricker, Dominic

Marozsan, Fabian vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Debru, Gabriel

Guinard, Manuel vs (9) Struff, Jan-Lennard

(3) Brouwer, Gijs vs Nava, Emilio

Tu, Li vs Van Assche, Luca

Klein, Lukas vs (Alt) Escoffier, Antoine

(WC) Lajal, Mark vs (8) Rodionov, Jurij

(5) Brancaccio, Raul vs Lokoli, Laurent

Ritschard, Alexander vs Qualifier

Qualifier vs Berankis, Ricardas

(Alt) Uchida, Kaichi vs (4) Fils, Arthur

(7) Bergs, Zizou vs Piros, Zsombor

Qualifier vs Bellier, Antoine

Qualifier vs Sels, Jelle

(WC) Hemery, Calvin vs (2) Humbert, Ugo

Court Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Mathias Bourgue vs [7] Alexey Vatutin

2. [4] Raphael Collignon vs [WC] Arthur Gea

3. [WC] Valentin Lapalu vs [12] Evgeny Donskoy

4. Antoine Hoang vs [10] Lukas Neumayer

5. [WC] Jonathan Eysseric vs [11] Ugo Blanchet

6. Matteo Martineau vs [9] Dan Added

TC Pau 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alternate vs [Alt] Egor Gerasimov

2. [2] Joris De Loore vs Kenny De Schepper

3. [1] Zdenek Kolar vs [Alt] Viktor Durasovic

4. [5] Bu Yunchaokete vs [WC] Constantin Bittoun Kouzmine

5. Maxime Janvier vs [8] Louis Wessels

6. [6] Valentin Royer vs [Alt] Oleg Prihodko