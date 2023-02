WTA 250 Monterrey e Austin: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

WTA 250 Monterrey (Messico) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

Ana Sofia Sánchezvs (10) Aliona Bolsova

Marcela Zacarias vs



Il match deve ancora iniziare

(5) Marina Bassols Ribera vs Renata Zarazua



Il match deve ancora iniziare

Lya Isabel Fernandez Olivares vs (11) Despina Papamichail Non prima 22:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(6) Lucrezia Stefaninivs Sachia Vickery

(2) Lesia Tsurenko vs Camilla Rosatello Non prima 19:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Kamilla Rakhimova vs Yuliana Lizarazo



Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet vs (7) Kimberly Birrell Non prima 22:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Jesika Maleckovavs (12) Katrina Scott

(3) Laura Pigossi vs Caroline Dolehide



Il match deve ancora iniziare

(4) Simona Waltert vs Elena-Gabriela Ruse Non prima 22:00



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Austin (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

(4) Nao Hibinovs Liv Hovde

(1) Jodie Burrage vs Robin Montgomery



Il match deve ancora iniziare

(5) Katie Boulter vs Hailey Baptiste



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Ellen Perezvs (9) Ann Li

(6) Heather Watson vs Jamie Loeb



Il match deve ancora iniziare

(3) Erika Andreeva vs Xiaodi You Non prima 19:30



Il match deve ancora iniziare

(2) Coco Vandeweghe vs Lena Papadakis



Il match deve ancora iniziare

Nicole Khirin vs (12) Louisa Chirico Non prima 00:00



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – ore 17:00

Elvina Kalieva vs (10) Carol Zhao Inizio 17:00



Il match deve ancora iniziare

Gabriela Lee vs (7) Maria Carle



Il match deve ancora iniziare

Kayla Day vs (11) Elina Avanesyan Non prima 19:30



Il match deve ancora iniziare

Sara Bejlek vs (8) Ashlyn Krueger



Il match deve ancora iniziare