ATP 500 Rio de Janeiro: Fabio Fognini lotta e perde contro Carlos Alcaraz, n.2 del mondo dopo tre set molto combattuti (Video)

Carlos Alcaraz, il numero due del mondo e campione in carica del Rio Open, ha conquistato i quarti di finale del torneo più importante dell’America del Sud per il secondo anno consecutivo, mantenendo l’imbattibilità nella sua stagione (6 vittorie e 0 sconfitte) che ha iniziato la scorsa settimana con la vittoria a Buenos Aires.

Nonostante abbia ottenuto un’altra vittoria, il tennista diciannovenne ha dovuto lottare duramente per superare il suo avversario più forte fino ad ora: una versione competitiva e ispirata di Fabio Fognini, che attualmente occupa la 86ª posizione nel ranking mondiale ma che in passato ha raggiunto la top 10 e ha sconfitto Rafael Nadal sulla “quadra” Guga Kuerten. Il match è durato quasi tre ore e ha visto molti punti spettacolari, ma alla fine Carlos Alcaraz si è imposto per 6-7(5), 6-2 6-4. Nei quarti di finale che si disputeranno oggi, Alcaraz affronterà Dusan Lajovic.

Nel terzo set Fognini ha perso i primi tre giochi del set, incluso un doppio fallo sulla palla break del secondo break, che ha messo Alcaraz in una posizione ancora più forte. Tuttavia, l’italiano non si è arreso e ha continuato a lottare per recuperare il terreno perso.

Nel quarto gioco, Fognini ha finalmente strappato il servizio di Alcaraz, portando il punteggio sul 2-3 e dando un po’ di speranza ai suoi tifosi. Ma Alcaraz non si è fatto scoraggiare dalla reazione di Fognini e ha mantenuto la concentrazione sui suoi turni di battuta, riprendendo subito il controllo e consolidando la sua posizione in campo.

Da quel momento in poi, Alcaraz ha giocato con grande sicurezza, difendendo il suo servizio con determinazione e chiudendo la partita per 6-4. Fognini ha lottato fino alla fine, ma alla fine è stato il giovane spagnolo a conquistare la vittoria.

ATP Rio de Janeiro Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 7 2 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

20 Vincenti 2436 Errori Gratuiti 502 ACES 10 DOUBLE FAULTS 665/93 (70%) FIRST SERVE 66/111 (59%)40/65 (62%) 1ST SERVE POINTS WON 37/66 (56%)13/28 (46%) 2ND SERVE POINTS WON 18/45 (40%)0/5 (0%) BREAK POINTS SAVED 9/17 (53%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1529/66 (44%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 25/65 (38%)27/45 (60%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 15/28 (54%)8/17 (47%) BREAK POINTS CONVERTED 5/5 (100%)15 RETURN GAMES PLAYED 1553/93 (57%) SERVICE POINTS WON 55/111 (50%)56/111 (50%) RETURN POINTS WON 40/93 (43%)109/204 (53%) TOTAL POINTS WON 95/204 (47%)