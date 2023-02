WTA 100 Dubai: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Iga Swiatek in semifinale senza giocare (LIVE)

Iga Swiatek sta dominando il campo e le cose stanno andando così bene per la numero uno del mondo che non dovrà nemmeno entrare in campo nei quarti di finale del WTA 1000 di Dubai. La tennista polacca avrebbe dovuto affrontare Karolina Pliskova, tuttavia, la ceca ha annunciato ieri pomeriggio il ritiro dal torneo a causa di problemi fisici e quindi Swiatek passa alle semifinali senza dover giocare.

In effetti, questa è la seconda settimana in cui succede. La settimana scorsa, a Doha, Swiatek non ha dovuto scendere in campo nei quarti di finale, perchè Belinda Bencic si era ritirata il giorno prima.

Swiatek si giocherà quindi un posto in finale contro Coco Gauff o Madison Keys.

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez/ Bethanie Mattek-Sandsvs Veronika Kudermetova/ Liudmila Samsonova

Madison Keys vs (5) Coco Gauff Non prima 14:00



Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova vs (2) Aryna Sabalenka Non prima 16:00



Il match deve ancora iniziare

Karolina Muchova vs (3) Jessica Pegula



Il match deve ancora iniziare

WTA WTA Dubai Swiatek I. Swiatek I. 0 Pliskova Ka. Pliskova Ka. 0 Vincitore: Swiatek per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Court 1 – ore 12:00

(3) Desirae Krawczyk / (3) Demi Schuurs vs Monica Niculescu / Kimberley Zimmermann Inizio 12:00



Il match deve ancora iniziare

(7) Zhaoxuan Yang / (7) Vera Zvonareva vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare