Tsitsipas rinuncia al 500 di Acapulco per un problema alla spalla

Brutte notizie per Stefanos Tsitsipas. Il greco, recente finalista agli Australian Open, è stato costretto a rinunciare all’ATP 500 di Acapulco per colpa di un problema alla spalla.

Lo comunica il canale social ufficiale del torneo messicano, con l’augurio al greco di riprendersi presto.

Stefanos Tsitsipas has withdrawn from the @AbiertoTelcel due to a shoulder injury.

Speedy recovery, @steftsitsipas. We are going to miss you!

— Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 22, 2023