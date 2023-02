Tursunov : “Il tennis sta cercando di neutralizzare le emozioni. Kyrgios ha personalità e riempie gli stadi”

L’ex tennista russo Dmitry Tursunov, oggi coach di Belinda Bencic, ha rilasciato parole al veleno sul mondo tennis al maschile, e su quel che è diventato il tour, a suo dire carente di carattere e personalità. L’ha fatto nel corso del The Craig Shapiro Podcast, nel quale ha difeso a spada tratta Nick Kyrgios e criticato duramente l’atteggiamento troppo blando e misurato dei giocatori. Riportiamo alcune sue dichiarazioni che, certamente, faranno discutere.

“In questo momento il tennis sta cercando di neutralizzare le emozioni che si provano in questo sport, i giocatori hanno paura di mostrarsi per quello che sono, di dire quello che realmente pensano davanti al microfono, perché sanno che attualmente qualsiasi cosa tu dica può essere travisata. Faccio un esempio, se vai in conferenza stampa e dici ‘Penso di aver giocato molto bene oggi’, sicuramente molti penseranno che sei arrogante o che stai sminuendo il tuo avversario. A causa di cose come queste, i giocatori hanno iniziato a provare quella paura quando si tratta di esprimersi, paura che è sfociata anche nella difficoltà di essere se stessi di fronte alle persone. Per questo Kyrgios riempie tutti gli stadi in cui gioca, perché non è stato ancora neutralizzato tanto quanto gli altri. È stato multato, sì, ma non abbastanza, quindi non gli importa. Ha una personalità troppo forte”.

Continua Tursunov, con un esempio piuttosto forte per esprimere il suo pensiero: “Dov’è il problema se un giocatore alza il dito medio alla tribuna a metà partita? Sicuramente sembrerà un brutto gesto e otterrà come risposta fischi immediati, ma con questo hai già coinvolto emotivamente l’intera folla. Gli hai fatto odiare qualcuno, gli hai fatto provare qualcosa, invece di lasciare che se ne siano lì fermi senza fare niente che non sia uno sbadiglio o aprire un sacchetto di patatine”.

Una posizione davvero particolare quella dell’ex top30, che rimpiange l’assenza di giocatori più rissosi e chiassosi, che in qualche modo, anche con eccessi, coinvolgono maggiormente gli spalti.