ATP 500 Rio de Janeiro: Fabio Fognini fermato dalla pioggia a due punti dalla vittoria. Carlos Alcaraz fermato ad 1 game dal successo

Fabio Fognini è stato fermato dalla pioggia al torneo Rio Open presented by Claro, un evento dell’ATP 500 che si gioca sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro. La partita contro il cileno Tomas Barrios Vera è stata sospesa a causa di una pioggia intensa, che ha costretto gli organizzatori a rinviare l’incontro. Fognini, che è al numero 86 del mondo, era avanti 6-2 5-2 40-40 quando è caduta la pioggia. La partita riprenderà con l’azzurro al servizio e sarà in programma stasera, come secondo match dalle 20.30 ora italiana, sul campo 1.

Il tennista ligure vanta un record di 14 vittorie e 7 sconfitte nel torneo di Rio. È stato finalista nel 2015, quando è stato sconfitto da David Ferrer dopo aver battuto Rafael Nadal in una memorabile semifinale, e semifinalista in due occasioni, nel 2018 e nel 2022. Fognini spera di continuare a migliorare il suo record nel torneo di quest’anno.

ATP Rio de Janeiro Fabio Fognini • Fabio Fognini 40 6 5 Tomas Barrios Vera Tomas Barrios Vera 40 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 5-2 T. Barrios Vera 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 T. Barrios Vera 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Il vincitore della partita tra Fognini e Barrios Vera probabilmente affronterà il campione in carica Carlos Alcaraz, il più giovane vincitore di un ATP 500 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta nel 2009. L’anno scorso Alcaraz ha vinto il torneo Rio Open e spera di difendere il titolo quest’anno. Attualmente, Alcaraz sta completando il suo match contro il brasiliano Mateus Alves, numero 556 del mondo. Al momento dell’interruzione Alcaraz era avanti 6-4 5-3.