ATP Rotterdam: Sinner sfida Medvedev in finale, in quota l’azzurro parte sfavorito

Tra Jannik Sinner e il secondo titolo in sette giorni c’è Daniil Medvedev. L’azzurro scende in campo nel pomeriggio di domenica per la finale dell’ATP di Rotterdam, appena una settimana dopo aver conquistato il torneo di Montpellier, contro un avversario tra i più ostici presenti in tabellone. I betting analyst vedono infatti avanti il tennista russo, ora alla posizione numero 11 del ranking, per cui il successo prevale a 1,57, contro quello dell’altoatesino a 2,43. Medvedev è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,67, mentre il suo avversario è visto a 2,23.

Per quanto riguarda il set betting, riporta agipronews, una vittoria in due set da parte di Medvedev è in pole a 2,38, mentre l’1-2 per il russo vale 3,75 la posta. Il 2-0 in favore di Sinner si gioca a 4,10, seguito dal 2-1 a 5,20.

Scontri diretti e quote in tempo reale

TODAY, 15:30 F Sinner – Medvedev (6) 0-4 2.39 1.58