Challenger Rome Ga: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Rome US (USA) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Thompson, Jordan vs Dougaz, Aziz

Rincon, Daniel vs Squire, Henri

Qualifier vs Qualifier

Gray, Alastair vs (5) Galarneau, Alexis

(3) Vukic, Aleksandar vs Blanch, Ulises

Svajda, Zachary vs Qualifier

(Alt) Marchenko, Illya vs (WC) Harrison, Ryan

Ejupovic, Elmar vs (6) Sandgren, Tennys

(8) Hong, Seong-chan vs Qualifier

Decamps, Gabriel vs (Alt) Cukierman, Daniel

Qualifier vs Shimabukuro, Sho

Qualifier vs (4) Couacaud, Enzo

(7) Koepfer, Dominik vs (WC) Michelsen, Alex

(PR) Harrison, Christian vs Moraing, Mats

Mochizuki, Shintaro vs Leshem, Edan

(WC) Ponwith, Nathan vs (2) Hijikata, Rinky

(1) Rybakov, Alexvs Williams, Cooper(Alt) Chopra, Keshavvs (8/PR) Kypson, Patrick

(2) Fanselow, Sebastian vs (WC) Hohmann, Ronald

(Alt) Rodenas, Pedro vs (12) McCormick, Tristan

(3) Smith, Keegan vs (Alt) Sigouin, Benjamin

Young, Donald vs (11) Pannu, Kiranpal

(4) Kirchheimer, Strong vs (Alt) Johnson, Luke

Wong, Chak Lam Coleman vs (7) Brymer, Gage

(5) Perez, Alfredo vs (Alt) Kodat, Toby Alex

Markes, Colin vs (10/WC) Martin, Andres

(6) Hazawa, Shinji vs (WC) Johns, Garrett

(WC) Brancatelli, Gabriele vs (9) Cassone, Murphy