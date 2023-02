Sinner sogna la finale a Rotterdam, per i bookie l’azzurro parte nettamente favorito

Jannik Sinner non vuole fermarsi. Vincitore meno di una settimana fa del titolo a Montpellier, l’altoatesino ora sogna il bis nell’ATP 500 di Rotterdam, dove in semifinale incontrerà il padrone di casa Tallon Griekspoor. Il successo dell’azzurro non sembra in dubbio, offerto tra 1,14 a 1,15 , mentre quello dell’olandese oscilla tra 5,20 e 5,25. Sinner avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,25 contro quella del suo avversario a 3,60. Per quanto riguarda il set betting, il 2-0 in favore dell’italiano è in pole a 1,47, mentre una sua vittoria in tre set paga 4 volte la posta.

Nelle quote antepost, la vittoria del torneo da parte di Sinner si gioca a 2,50. Il favorito è il russo Daniil Medvedev, proposto a 1,85.





