WTA 1000 Dubai: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Paolini al turno decisivo. Fuori la Errani

Jasmine Paolini, numero 64 del mondo, ha vinto una partita difficile contro la 28enne moscovita Paulina Betova, attualmente senza ranking ma capace di raggiungere il numero 41 del mondo nel febbraio 2016. La partita è stata caratterizzata da sette break su 17 game, con Paolini che ha conquistato cinque di questi. La differenza nella partita è stata data dalla maggiore efficienza al servizio e in risposta di Paolini.

Per accedere al main draw, la tennista di Castelnuovo di Garfagnana dovrà affrontare la francese Oceane Dodin, numero 102 del mondo ma con un best ranking di numero 46 nel 2017.

Sfortunatamente, Sara Errani, numero 106 del mondo ma ex numero 5 nel 2013, ha perso al primo turno contro l’ucraina Dayana Yastremska che ha vinto la partita 63 63.

Court 1 – ore 07:00

(2) Anna Kalinskaya vs Su Jeong Jang Inizio 07:00



WTA Dubai Anna Kalinskaya [2] Anna Kalinskaya [2] 6 6 2 Su Jeong Jang Su Jeong Jang 3 7 6 Vincitore: Jang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Su Jeong Jang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Su Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Su Jeong Jang 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Su Jeong Jang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Su Jeong Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Su Jeong Jang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Su Jeong Jang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Su Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Su Jeong Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Su Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Su Jeong Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Su Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Su Jeong Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Su Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(3) Claire Liu vs Kristina Kucova



WTA Dubai Claire Liu [3] • Claire Liu [3] 0 6 6 0 Kristina Kucova Kristina Kucova 0 3 4 0 Vincitore: Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Claire Liu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Kristina Kucova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Kristina Kucova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Kristina Kucova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Kristina Kucova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Kristina Kucova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Kristina Kucova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Kristina Kucova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kristina Kucova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Kristina Kucova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(1) Lauren Davis vs Anna Danilina



WTA Dubai Lauren Davis [1] • Lauren Davis [1] 0 6 6 0 Anna Danilina Anna Danilina 0 3 1 0 Vincitore: Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lauren Davis 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lauren Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(8) Maryna Zanevska vs Kristina Mladenovic



WTA Dubai Maryna Zanevska [8] Maryna Zanevska [8] 6 3 2 Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 3 6 6 Vincitore: Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Maryna Zanevska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Maryna Zanevska 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Maryna Zanevska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Maryna Zanevska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Maryna Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Maryna Zanevska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Maryna Zanevska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Maryna Zanevska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Maryna Zanevska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Maryna Zanevska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Maryna Zanevska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Maryna Zanevska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Maryna Zanevska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 07:00

(5) Jasmine Paolini vs Margarita Betova Inizio 07:00



WTA Dubai Jasmine Paolini [5] • Jasmine Paolini [5] 0 6 6 0 Margarita Betova Margarita Betova 0 4 1 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Margarita Betova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Margarita Betova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Margarita Betova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Margarita Betova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Margarita Betova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Margarita Betova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Margarita Betova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Margarita Betova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Laura Siegemund vs (10) Cristina Bucsa



WTA Dubai Laura Siegemund Laura Siegemund 0 6 6 0 Cristina Bucsa [10] • Cristina Bucsa [10] 0 2 1 0 Vincitore: Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cristina Bucsa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Sara Errani vs (14) Dayana Yastremska



WTA Dubai Sara Errani • Sara Errani 0 1 3 0 Dayana Yastremska [14] Dayana Yastremska [14] 0 6 6 0 Vincitore: Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Dayana Yastremska 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(7) Ana Bogdan vs Clara Burel



WTA Dubai Ana Bogdan [7] Ana Bogdan [7] 0 6 6 0 Clara Burel Clara Burel 0 0 3 0 Vincitore: Bogdan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 07:00

Reka-Luca Jani vs (16) Oceane Dodin Inizio 07:00



WTA Dubai Reka-Luca Jani Reka-Luca Jani 6 2 2 Oceane Dodin [16] Oceane Dodin [16] 3 6 6 Vincitore: Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Oceane Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Reka-Luca Jani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Oceane Dodin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Reka-Luca Jani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Oceane Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Reka-Luca Jani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Oceane Dodin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Reka-Luca Jani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Reka-Luca Jani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Reka-Luca Jani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Oceane Dodin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Reka-Luca Jani 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Reka-Luca Jani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Oceane Dodin 15-0 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Reka-Luca Jani 15-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Reka-Luca Jani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Reka-Luca Jani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Reka-Luca Jani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(4) Danka Kovinic vs Stefania Bojica



WTA Dubai Danka Kovinic [4] • Danka Kovinic [4] 0 3 6 0 Stefania Bojica Stefania Bojica 0 6 7 0 Vincitore: Bojica Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Danka Kovinic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 Stefania Bojica 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Danka Kovinic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Stefania Bojica 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Stefania Bojica 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Danka Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Stefania Bojica 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Stefania Bojica 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Danka Kovinic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Stefania Bojica 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Danka Kovinic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Stefania Bojica 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Danka Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Stefania Bojica 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Danka Kovinic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Stefania Bojica 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Danka Kovinic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Stefania Bojica 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Stefania Bojica 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Olga Danilovic vs (12) Rebeka Masarova



WTA Dubai Olga Danilovic Olga Danilovic 0 3 2 0 Rebeka Masarova [12] • Rebeka Masarova [12] 0 6 6 0 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebeka Masarova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Eden Silva vs (11) Julia Grabher



WTA Dubai Eden Silva Eden Silva 0 2 3 0 Julia Grabher [11] • Julia Grabher [11] 0 6 6 0 Vincitore: Grabher Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Julia Grabher 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Eden Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Eden Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Eden Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Eden Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Eden Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Eden Silva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Eden Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Eden Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 7 – ore 07:00

Ankita Raina vs (15) Viktoriya Tomova Inizio 07:00



WTA Dubai Ankita Raina Ankita Raina 6 1 4 Viktoriya Tomova [15] Viktoriya Tomova [15] 3 6 6 Vincitore: Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Ankita Raina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ankita Raina 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ankita Raina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Ankita Raina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ankita Raina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Ankita Raina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Ankita Raina 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Ankita Raina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Katarina Zavatska vs (9) Madison Brengle



WTA Dubai Katarina Zavatska Katarina Zavatska 3 6 6 Madison Brengle [9] Madison Brengle [9] 6 1 4 Vincitore: Zavatska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Madison Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 30-40 1-0 → 2-0 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(6) Rebecca Marino vs Harriet Dart



WTA Dubai Rebecca Marino [6] Rebecca Marino [6] 7 6 6 Harriet Dart Harriet Dart 6 7 1 Vincitore: Marino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Rebecca Marino 0-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Rebecca Marino 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Rebecca Marino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Rebecca Marino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Rebecca Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Rebecca Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Rebecca Marino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rebecca Marino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Magdalena Frech vs (13) Tereza Martincova